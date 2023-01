Brian Van Hinthum

De Grand Prix van Saoedi-Arabië blijft in ieder geval tot en met 2027 op het Jeddah Corniche Circuit in Djedda gereden worden. De bedoeling was dat het evenement eerder zou verplaatsen richting Qiddiya, maar het circuit daar zal naar waarschijnlijkheid niet klaar zijn tot 2028.

Het Jeddah Corniche Circuit stond in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender. De baan is ligt aan de rode zee in de gelijknamige stad Djedda. Het circuit is ontworpen door het bedrijf Tilke. Gemiddeld zijn de coureurs zo'n 79 procent van de ronde vol gas aan het gaan. Lewis Hamilton wist de eerste editie van de Grand Prix te winnen na een zenuwslopende en controversiële strijd met Max Verstappen. De Nederlander nam op zijn beurt in 2022 revanche, door de tweede race in de oliestaat te pakken.

Nabije toekomst

Saoedi-Arabië beschikt over een tienjarig contract met de Formule 1, dat dus loopt tot 2031. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we ergens in de komende jaren zouden verplaatsen naar Qiddya. Saudi Motorsport Company CEO Martin Whitaker legt het verhaal tegenover Motorsportweek uit. "Het is belangrijk dat we de het circuit in Djedda klaar maken voor de toekomst. Om deze reden hebben we met de FIA en Formule 1 gewerkt om zeker te weten dat we een circuit hebben om de sport een podium te geven in Djedda, terwijl het werk aan het circuit in Qiddiya begint."

Ontwerpen nieuwe circuit

Whitaker vervolgt: "Het automobielcentrum in Qiddiya wordt ontworpen om de leiding te nemen in circuitdesign en entertainment in de wereld van de Formule 1. Een uniek en mooi project. Qiddita zal een locatie worden die iedereen wil bezoeken, maar op dit moment en in de nabije toekomst zullen de focus en de ogen van de wereld op Djedda liggen", besluit hij zijn reclamepraatje. De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt komend seizoen gereden van 17 tot en met 19 maart en is dus de tweede race van het seizoen.

