Lewis Hamilton heeft een keuze gemaakt over de mogelijke deelname om voetbalclub Manchester United over te nemen. INEOS, gedeeltelijk eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes, is de eerste potentiële koper die zich heeft gemeld voor de voetbalclub en Hamilton zal volgens het Britse Independent ditmaal niet meedoen.

De zevenvoudig kampioen heeft het afgelopen jaar samen met Sir Martin Broughton een poging gedaan om Chelsea te kopen, wat uiteindelijk niet is gelukt. De Brit kocht vervolgens een belang in NFL-club de Denver Broncos. Sir Jim Ratcliffe is met zijn bedrijf INEOS, de derde aandeelhouder van Mercedes en zal echter wel een serieuze poging doen, om Manchester United over te nemen. De Glazers, de huidige eigenaren van de voetbalclub, hebben in november aangekondigd dat een verkoop van de club in de maak is.

Geen interesse

Aangezien de banden tussen Hamilton en Ratcliffe erg nauw zijn, werd er even gespeculeerd over een betrokkenheid van de zevenvoudig kampioen in het overnamebod op Manchester United. Volgens het Britse medium zal Hamilton echter geen rol spelen in de poging van Ratcliffe, omdat hij simpelweg op dit moment geen interesse heeft in een mogelijke overname.

Sir Jim Ratcliffe & Lewis Hamilton

Afgelopen week werd bekend dat INEOS serieuze interesse heeft in de overname van de club. Toch zal het bedrijf waarschijnlijk niet de enige potentiële koper zijn. De verwachting is dat er ook partijen uit de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en uit Azië zich zullen melden bij de Britse club.

