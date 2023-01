Mede-eigenaar Mercedes F1 toont interesse in overname Manchester United

Sam Hall & Remy Ramjiawan

Woensdag 18 januari 2023 11:22

Mede-eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes Sir Jim Ratcliffe, heeft officieel zijn interesse getoond in de aankoop van voetbalclub Manchester United. De eigenaar van INEOS nam eind 2020 een groter belang in bij het team van Mercedes en heeft nu zijn zinnen gezet op de topclub uit Groot-Brittannië.

Samen met Daimler en teambaas Toto Wolff deelt INEOS de aandelen van het team uit Brackley. Ratcliffe hoopt Manchester United toe te toevoegen aan INEOS Grenadiers. Daarin is het al eigenaar van Ligue 1-club Nice en van de Zwitserse Super League-club FC Lausanne-Sport. Een woordvoerder van INEOS bevestigde zijn interesse in de aankoop van de voormalige Champions League-winnende club: "We hebben ons formeel in het proces gestort."

Overname

Het bod komt nadat de huidige eigenaars, de familie Glazer, in november aankondigden dat ze bereid waren naar een bod te luisteren. Het is niet de eerste keer dat Ratcliffe een poging doet om een Premier League team te kopen, nadat een bod van 4,25 miljard pond om Chelsea over te nemen vorig jaar werd afgewezen. Bij die gelegenheid maakte zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton deel uit van een apart consortium dat bij het bod betrokken was.

Rol Lewis Hamilton

In september vorig jaar, toen er gefluisterd werd over een overname van Manchester United, ontkende Hamilton zijn interesse in een samenwerking met Ratcliffe niet, maar bevestigde hij dat er geen contact was geweest. De Mercedes-coureur, die sindsdien mede-eigenaar is geworden van NFL-team de Denver Broncos, is een voorstander van meer diversiteit in sportbezit: "Ik wil meer en meer betrokken raken bij teams, omdat ik echt geloof in zwart eigendom, waar een gebrek aan is in de sport en zwarte gelijkheid, waar opnieuw een groot gebrek aan is."

