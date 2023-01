Jan Bolscher

Max Verstappen brengt zijn vrije tijd naar eigen zeggen vooral door achter de simulator, maar de Red Bull Racing-coureur houdt nog altijd van een paar potjes FIFA op zijn tijd. Tot een paar jaar geleden probeerde hij zelfs op professioneel niveau te spelen.

Het is een publiek geheim dat Verstappen het schaarse aantal vrije uren dat hij heeft graag mag slijten in de virtuele wereld. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 is een fervent simracer, maar ook Call of Duty en FIFA staan hoog op zijn lijstje met vrijetijdsbesteding. Zo grapte hij zelf al eens dat hij minder FIFA-punten kon kopen, doordat hij een boete van 50.000 euro kreeg voor het aanraken van de achtervleugel van Lewis Hamilton. Ook voormalig teammaat Alexander Albon vertelde ter illustratie van de rust en kalmte van Verstappen eens dat hij voor de kwalificatie soms FIFA-pakketjes openmaakt.

Simracen

Daarnaast neemt de 26-jarige coureur regelmatig deel aan grote races in de sim-wereld. Dit weekend nog nam hij met zijn online formatie Team Redline deel aan de virtuele 24 uur van Le Mans, al kende dat niet zo'n gelukkig einde. Verstappen en zijn team vielen uit vanwege verbindingsproblemen, en hij stak zijn onvrede daarover niet onder stoelen of banken. Alhoewel er natuurlijk een groot verschil is tussen simracen en aan het werk zijn op de simulator van een Formule 1-team, kan racen in de virtuele wereld volgens Verstappen iemand wel degelijk een betere coureur maken.

FIFA

In gesprek met The Washington Post krijgt Verstappen de vraag of hij naast het simracen ook een fanatieke gamer is: "Vooral met FIFA, ja.", klinkt het. "Een aantal jaar geleden was ik er echt heel serieus mee bezig. Ik probeerde zoveel mogelijk om op een professioneel niveau te spelen, maar je kunt het zijn van een Formule 1-coureur niet echt combineren met het zijn van een FIFA-speler op hoog niveau. Vandaag de dag breng ik mijn meeste vrije tijd door achter de simulator, maar als ik wat uurtjes over heb speel ik misschien wel stiekem wat potjes FIFA."

