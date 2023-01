Lars Leeftink

Voor Max Verstappen leek de virtuele 24 uur van Le Mans prima te verlopen. De Nederlander deed volop mee vooraan, maar na meerdere problemen met de connectie besloot Team Redline de virtuele race te staken. Tot frustratie van Verstappen.

Verstappen begon met zijn team vanaf P4 aan de 24 uur van Le Mans en reed al snel op P1. Vervolgens liep de Nederlander met zijn auto, genummerd #1, een minuut uit op de concurrentie toen het noodlot toesloeg. Het scherm ging op zwart, waardoor de auto van Verstappen en zijn team terechtkwam in de pits en dus P1 verloor. Toen de verbinding weer terug was, lag Verstappen ineens zeventiende. In eerste instantie ging Verstappen wel door en vocht hij zich terug tot P14, maar de achterstand voor de Nederlander op P1 was al bijna twee rondjes geworden. Eerder was de race ook al stilgelegd wegens een beveiligingslek en waren er veel technische problemen, waardoor meerdere coureurs en teams uit de race werden gegooid.

Aanvechten

Terwijl Verstappen door probeerde te rijden en zich een weg door het veld aan het banen was, probeerde Team Redline de voorsprong die het kwijt was geraakt terug te krijgen. De organisatie besloot echter hier niet aan mee te werken, ondanks het feit dat ook de organisatie moest toegeven dat de problemen niet vanuit Verstappen of team Redline maar vanuit de server kwamen. Dit was voor Verstappen en zijn team de druppel, waarna hij besloot de race te staken.

Frustratie

Op het Twitch-kanaal van Team Redline liet Verstappen weten niet blij te zijn met de gang van zaken. De race, die werd gespeeld via de game rFactor 2, kwam zo tot een plotseling einde. Dit terwijl de Nederlander volop meedeed om de zege. De reactie van Verstappen na afloop zegt voldoende. "Dit is gewoon incompetentie! Ze kunnen niet eens hun eigen spel controleren. En dit is nu al de derde keer dat me dit overkomt dat ik uit het spel wordt gezet tijdens deze race, dus dit is de laatste keer dat ik meedoe. Want wat heeft het voor zin? Je bereidt je vijf maanden voor om te proberen dit kampioenschap te winnen, je leidt het kampioenschap, je probeert deze race te winnen die je twee maanden hebt voorbereid. En ze gaan er zo mee om", zegt Verstappen. "Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga. Het is gewoon jammer voor iedereen in het team, want we wilden het allemaal goed doen en dan krijg je dit."

Om af te sluiten trekt Verstappen zijn conclusies over de game. "Ik denk dat ik het spel ga verwijderen. Dat is mooi. Maakt toch wat ruimte vrij op de PC. En ik hoop echt dat iedereen het spel verwijdert." De virtuele 24 uur van Le Mans duurt nog tot zondag 14:00 uur, maar wordt dus afgemaakt zonder Verstappen en zijn #1 auto.

