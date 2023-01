Lars Leeftink

Het Formule E-seizoen 2023 is zaterdagavond geopend in Mexico Stad, waar de eerste E-Prix van het seizoen op het programma stond. Het was de Brit Jake Dennis van Andretti Autosport die na bijna een uur racen als winnaar over de streep kwam.

De Brit deed dit voor Pascal Wehrlein van Porsche en Lucas Di Grassi van Mahindra Racing. Een goed begin van het seizoen voor de Brit, die al jaren actief is in de raceklasse. Dennis begon de race vanaf P2, achter de Braziliaan Di Grassi. Bij de start waren het Jake Hughes van McLaren en Dennis die vooral met elkaar bezig waren voor P2, terwijl Di Grassi veilig op P1 bleef rijden. Vervolgens werd de openingsfase ontsierd door een crash van de Nederlander Robin Frijns, die een safety car veroorzaakte nadat hij bovenop de auto van zijn voorganger was gereden. Vervolgens zorgde Sam Bird en Norman Nato voor een full course yellow, waardoor het tempo een beetje uit de race was.

Na die knotsgekke openingsfase profiteerde Dennis en nam hij P1 over van Di Grassi. Deze voorsprong zou hij gedurende de race niet meer uit handen geven. Di Grassi zag uiteindelijk de Duitser Wehrlein tijdens de slotfase van de race nog langs hem gaan voor P2, waardoor de Braziliaan het moest doen met P3. Verder was er ondertussen nog een gele vlag geweest, gecreëerd door een crash van Edoardo Mortara. Achter Dennis, Wehrein en Di Grassi waren het vervolgens Andre Lotterer en Huges die de top vijf complimenteerde. Voor Stoffel Vandoorne (P10) en Frijns was het geen goed openingsweekend. Frijns bleek een gebroken pols over te hebben gehouden aan zijn race en werd naar het ziekenhuis gebracht om daar geopereerd te worden.

