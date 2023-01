Kwalificatie Mexico City E-Prix: Di Grassi pakt pole, teleurstellende start Frijns en Vandoorne

Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 14 januari 2023 17:52 - Laatste update: 18:28

Lucas Di Grassi heeft zichzelf op pole gekwalificeerd voor de allereerste E-Prix van dit seizoen. Jake Dennis en Jake Hughes pakte de tweede en derde startplek. Regerend kampioen Stoffel Vandoorne kende een teleurstellende start en moet de E-Prix van Mexico starten vanaf P14. Ook Robin Frijns kwam niet verder dan de groepsfase en begint vanaf P19.

We hebben er een paar maanden op moeten wachten, maar het nieuwe Formule E-seizoen is dit weekend eindelijk weer van start gegaan. De elektrische klasse is dit weekend namelijk afgereisd naar Mexico-Stad voor de eerste double header van dit nieuwe seizoen. Een bijzonder raceweekend, aangezien het de eerste keer is dat er met de nieuwe Gen-3-bolides wordt gereden. Daarnaast zijn er ook de nodige veranderingen doorgevoerd in het reglement én zijn er de nodige coureurs van plek gewisseld.

Groepsfase

Sam Bird, Lucas Di Grassi, Maximilian Günther, René Rast, Sacha Fenestraz, Sebastian Buemi, Andre Lotterer, António Félix da Costa, Sergio Sette Camara en Robin Frijns mochten tijdens de allereerste kwalificatie van dit seizoen meteen als eerste de baan op. Na de eerste runs waren het Lotterer, Di Grassi, Buemi en Günther die bovenaan de tijdenlijst stonden. In de slotfase doken alle coureurs nog een keer de baan op voor hun laatste runs, waarbij er de nodige tijden werden verbeterd. Uiteindelijk wisten Lotterer, Buemi, Di Grassi en Fenestraz zich te plaatsen voor de duels.

Daarna was het de beurt aan kwalificatiegroep B. Hierbij was het de beurt aan Nico Müller, Jake Dennis, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy, Mitch Evans, Oliver Rowland, Edoardo Mortara, Oliver Rowland, Jake Hughes, Dan Tictum en Pascal Wehrlein. Na de eerste runs was het NIO-coureur Ticktum die zich bovenaan de tijdenlijst bevond, gevolgd door Hughes in de McLaren, Wehrlein in de Porsche en Mortara in de Maserati. Niet lang daarna werden Wehrlein en Mortara uit de top vier gepusht door Dennis en Evans. Uiteindelijk plaatsten Dennis, Ticktum, Hughes en Wehrlein zich voor de duels.

Robin Frijns

Kwartfinales

In de eerste kwartfinale mochten Di Grassi en Buemi het tegen elkaar opnemen. Di Grassi mocht als eerste de baan op en was uiteindelijk slechts 0.019 seconden langzamer dan Buemi. Zodoende wist Di Grassi zich te plaatsen voor de halve finales. Daarna was het de beurt aan Fenestraz en Lotterer. Hoewel Fenestraz een goede ronde neer wist te zetten, moest hij uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de meer ervaren Lotterer.

Hughes en Ticktum kwamen elkaar tegen in de derde kwartfinale. Hoewel Ticktum een snelle ronde neer wist te zetten, was het niet genoeg om de pijlsnelle debutant Hughes van zich af te houden. De laatste kwartfinale werd uitgevochten door Dennis en Wehrlein. De Duitser mocht als eerste de baan op, maar verloor een hoop tijd ten opzichte van Dennis. Laatstgenoemde raakte echter een paaltje, waardoor hij een langzame laatste sector liet noteren. Toch wist hij zich op het nippertje nog te plaatsen voor de halve finale.

Strijd om pole

In de eerste halve finale mochten Di Grassi en Lotterer het tegen elkaar opnemen, waarbij laatstgenoemde als eerste het asfalt op mocht. Zijn wiel blokkeerde echter dusdanig, dat hij geen kans maakte ten opzichte van zijn concurrent. Zodoende wist Di Grassi zich te plaatsen voor de grote finale. Daarna was het de beurt aan Dennis en Hughes. Dennis begon zijn ronde met een hoop problemen, als gevolg van zijn ongelukje in de kwartfinale, waardoor het even leek dat hij het veld moest gaan ruimen. Toch bleek Hughes nét niet snel genoeg, waardoor Dennis het tot de finale wist te schoppen.

Lucas Di Grassi

De finale werd dus uitgevochten door Di Grassi en Dennis, die elkaar vorig seizoen ook al drie keer troffen. Dennis kwam twee keer als winnaar uit de bus, Di Grassi won één keer. Ditmaal was het Di Grassi die als eerste de baan op mocht en hij kende een uitstekende start. De Braziliaan wist al snel een grote voorsprong te creëren dankzij de problemen van Dennis. Uiteindelijk wist Di Grassi dan ook met gemak naar de pole positie te rijden, terwijl Dennis genoegen moest nemen met de tweede stek.

