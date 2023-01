Wolff spreekt over nieuw contract Hamilton, bizarre wending Sainz in Dakar | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 10 januari 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met de dag komt het nieuwe Formule 1-seizoen dichterbij en dus valt er ook steeds meer te lezen en schrijven over het nieuwe seizoen. In de winterstop wordt er ondertussen gewerkt aan een nieuw Mercedes-contract voor Lewis Hamilton, waarvan Toto Wolff nu heeft laten weten dat hij verwacht dat die gesprekken slechts een formaliteit zullen zijn. Aan de andere kant hoorden we weer een opvallend verhaal uit de Dakar, waar Carlos Sainz sr. tijdens een ritje richting het ziekenhuis per helikopter dirigeerde om om te draaien.

Voormalig manager Pérez: 'Hij zal straks een tandje bij moeten zetten'

Adrian Fernandez, de voormalig manager van Sergio Pérez, moedigt de 32-jarige coureur aan om dit jaar een tandje bij te zetten. Volgens de Mexicaan heeft Red Bull Racing aankomend seizoen namelijk twee coureurs nodig die vooraan meevechten. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff verwacht dat nieuw Mercedes-contract Hamilton een formaliteit zal zijn

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in dat Lewis Hamilton ergens de komende maanden zijn handtekening onder een nieuwe deal bij de Zilverpijlen zet. Het huidige contract van de zevenvoudig wereldkampioen verloopt aan het eind van 2023. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Sainz senior vraagt helikopterpiloot onderweg naar het ziekenhuis toch om te keren

Een opmerkelijke en tamelijk bizarre wending tijdens de negende etappe van de Dakar Rally: Carlos Sainz senior wordt na een nare crash ter controle per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bedenkt zich en vraag de piloot om te keren. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

De Vries officieel AlphaTauri-coureur: Nederlander reageert vanuit Dubai

Nyck de Vries is officieel AlphaTauri-coureur. De Nederlander heeft voor het eerst dit jaar de supporters van de renstal officieel toegesproken via de kanalen van het Italiaanse team en is te zien in de kledij van het zusterteam van Red Bull. De coureur uit Friesland geeft aan er ontzettend veel zin in te hebben. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Italiaanse toeschouwer Dakar overleden na ongeluk tijdens negende etappe

Treurig nieuws vanuit de organisatie van de Dakar Rally 2023. Tijdens de negende etappe van de rally in Saoedi-Arabië is er namelijk een aanwezige toeschouwer in de duinen om te leven gekomen na een 'ongeluk op het rallyparcours'. Het gaat daarbij om een Italiaanse toeschouwer. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

