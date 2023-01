Jan Bolscher

Dinsdag 10 januari 2023 10:34 - Laatste update: 11:00

Een opmerkelijke en tamelijk bizarre wending tijdens de negende etappe van de Dakar Rally: Carlos Sainz senior wordt na een nare crash ter controle per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar bedenkt zich en vraag de piloot om te keren.

Het ging op dinsdagochtend al vroeg mis voor de drievoudig winnaar van de prestigieuze rally. Sainz senior reed te hard over een van de duinen in Saoedi-Arabië, waarna zijn Audi met de neus op de grond terechtkwam en zodoende met een nare klap tot stilstand kwam. De auto rolde vervolgens nog een paar keer over, om uiteindelijk ondersteboven te blijven liggen. Sainz hield er last aan zijn bovenlichaam aan over en besloot per helikopter naar het ziekenhuis te gaan voor een controle.

Bizarre wending

Daarmee leek er een einde te komen aan het Dakar-avontuur voor de vader van Ferrari-coureur Carlos Sainz junior, maar niets is minder waar. Inmiddels is bekend dat de woestijn-veteraan zich onderweg naar het ziekenhuis heeft bedacht en de piloot heeft gevraagd rechtsomkeert te maken. Naar verluidt probeert hij nu met zijn navigator de weg te vervolgen.

