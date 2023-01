Jan Bolscher

Dinsdag 10 januari 2023 09:44 - Laatste update: 09:47

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in dat Lewis Hamilton ergens de komende maanden zijn handtekening onder een nieuwe deal bij de Zilverpijlen zet. Het huidige contract van de zevenvoudig wereldkampioen verloopt aan het eind van 2023.

Hamilton begint dit jaar aan alweer zijn tiende seizoen in dienst van Mercedes. De 37-jarige Brit maakte eind 2013 de overstap vanuit McLaren en ondanks dat die keuze destijds door velen als merkwaardig werd bestempeld, is het uitgelopen op een zeer succesvolle samenwerking. De man uit Stevenage reed zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar in een Mercedes, terwijl de Duitse fabrikant zelf tussen 2014 en 2021 acht keer achtereenvolgend kampioen werd bij de constructeurs.

Geen deadline

Alhoewel er geen specifieke deadline aan een nieuwe deal voor Hamilton hangt, verwacht Wolff dat er op korte termijn meer bekend zal worden: "De takenlijst met alles wat nog moet gebeuren is erg lang", vertelt hij in de podcast Beyond the Grid. "Het contract van Hamilton is zeker één van de onderwerpen waar we het deze winter over gaan hebben. Er hangt echter geen specifieke deadline aan."

Onderdeel van het team

Hamilton begeeft zich nog altijd in uitstekende vorm, maar begeeft zich wel richting de slotfase van zijn carrière. Wolff heeft naar eigen zeggen echter geen enkele reden om te denken dat de samenwerking niet wordt voortgezet: "Lewis is onderdeel van ons team en ons team is onderdeel van Lewis. Er is geen enkele reden om niet met elkaar verder te gaan." Hamilton gaf eerder zelf ook al aan de komende jaren graag bij Mercedes te blijven.

