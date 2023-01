Redactie

Dinsdag 10 januari 2023 06:54

Adrian Fernandez, de voormalig manager van Sergio Pérez, moedigt de 32-jarige coureur aan om dit jaar een tandje bij te zetten. Volgens de Mexicaan heeft Red Bull Racing aankomend seizoen namelijk twee coureurs nodig die vooraan meevechten.

Pérez maakte eind 2020 de overstap van Racing Point naar Red Bull Racing om daar de tegenvallende Alexander Albon te vervangen. De Oostenrijkse grootmacht hoopte met Pérez de ervaring in huis te halen die nodig was om samen met Max Verstappen een vuist te maken tegen Mercedes en Ferrari. Met twee achtereenvolgende wereldkampioenschappen voor Verstappen en een constructeurskampioenschap voor Red Bull Racing afgelopen jaar is dat aardig gelukt. En alhoewel Pérez in zowel 2021 als 2022 op doorslaggevende momenten belangrijk was voor het team, heeft hij ook kritiek ontvangen omdat hij net als zijn voorgangers lang niet altijd mee kan komen met het tempo van de Nederlander.

Pérez versus Verstappen

De Mexicaan wil naar eigen zeggen dit jaar een gooi naar het wereldkampioenschap doen, maar volgens Fernandez zal hij dan wel een tandje bij moeten zetten: "Checo presteert goed. Het probleem is alleen dat Verstappen naast hem rijdt", klinkt het tegenover Motorsport.com. "Checo is een uitstekende rijder en inmiddels erg ervaren, maar hij moet nu uit zien te vinden wat Max anders doet dan hij."

Tandje bijzetten

Fernandez vertelt dat gezien het feit dat Verstappen al langer voor Red Bull Racing rijdt en het team om de Nederlander is heen gebouwd, Pérez het goed doet en waarschijnlijk precies aan de verwachtingen van het team voldoet: "Maar hij zal straks wel een tandje bij moeten zetten. Ik denk dat hij dat zelf ook weet. Red Bull was vorig jaar heel erg sterk, maar als de concurrentie er komend seizoen dichter bij zit, zal het voor het team nog belangrijker zijn om twee coureurs te hebben die vooraan meevechten."

