Brian Van Hinthum

Dinsdag 10 januari 2023 19:26

Treurig nieuws vanuit de organisatie van de Dakar Rally 2023. Tijdens de negende etappe van de rally in Saoedi-Arabië is er namelijk een aanwezige toeschouwer in de duinen om te leven gekomen na een 'ongeluk op het rallyparcours'. Het gaat daarbij om een Italiaanse toeschouwer.

De Dakar-rally is doorgaans voor de coureurs die meedoen al een gigantische beproeving en dat resulteert elk jaar wel weer in een aantal zware ongevallen en opmerkelijke crashes. Zo zagen we dit jaar onder meer hoe de bolide van Michel Kremer en Thomas de Bois in vlammen opging op het parcours en hadden Tim en Tom Coronel samen ook een behoorlijke klapper, toen hun wagen meermaals over de kop vloog en ze er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf kwamen.

Treurig nieuws

De organisatie van de roemruchte rally heeft nu echter treurig nieuws moeten mededelen na de negende etappe van de tocht. Een Italiaanse supporter die aanwezig was om de rally van dichtbij te bewonderen is namelijk overleden na een 'ongeluk op het rallyparcours', zo weet Autosport te melden. De organisatie deelt het treurige nieuws mede middels een kort statement. "Een Italiaanse toeschouwer die achter een duin verkeerde heeft een ongeluk gehad op de rallybaan. Hij werd per helikopter geëvacueerd voor medische hulp, maar is tijdens zijn overgang helaas te komen overlijden", luidt het korte statement. Of er ook deelnemende voertuigen betrokken zijn bij het incident, wordt voorlopig niet bekendgemaakt. Mocht er meer nieuws beschikbaar zijn, wordt dit artikel aangevuld.

