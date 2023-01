Brian Van Hinthum

Nyck de Vries is officieel AlphaTauri-coureur. De Nederlander heeft voor het eerst dit jaar de supporters van de renstal officieel toegesproken via de kanalen van het Italiaanse team en is te zien in de kledij van het zusterteam van Red Bull. De coureur uit Friesland geeft aan er ontzettend veel zin in te hebben.

Officieel lid

Enkele maanden geleden had De Vries vermoedelijk in zijn stoutste dromen verwacht om volgend jaar volwaardig Formule 1-coureur te zijn, maar de afgelopen tijd is zijn carrière in een ongekende stroomversnelling terechtgekomen. De 27-jarige coureur kreeg tijdens de Grand Prix van Italië de uitgelezen kans om zijn kunsten aan de wereld te vertonen toen bleek dat Alex Albon wegens medische redenen verstek moest laten gaan tijdens het raceweekend op Monza. Die pakte hij dus - zoals bekend - met beide handen aan en inmiddels mag hij zich vanaf volgend seizoen AlphaTauri-coureur noemen.

Inmiddels zijn we bijna vier volle maanden verder en ziet de wereld er een heel stuk anders uit voor de voormalige Mercedes-coureur. De Vries is zijn periode bij AlphaTauri officieel begonnen en begroet zijn fans vanuit Dubai op het Instagram-account van de Italiaanse formatie. "Hey allemaal, hopelijk hebben jullie een prachtige kerst en een gelukkig nieuw jaar gehad. Het is 2023, dus dat betekent dat ik officieel lid ben van de Red Bull- en Alpha Tauri-familie", laat een trotse De Vries weten.

Steun van de supporters

De Nederlander geeft aan klaar voor de strijd te zijn en hoopt dat de AlphaTauri- en Oranjefans hem tijdens dit seizoen een warm hart toedragen. "We zijn hier in Dubai en maken ons klaar voor het nieuwe seizoen. Ik heb er veel zin in en het voelt geweldig om te leven als een atleet, te trainen als een atleet en alle tijd en moeite te steken in wat er nog komen gaat. Hopelijk kunnen we dit jaar op jullie support rekenen. We houden jullie onderweg op de hoogte. Enorm bedankt", besluit de voormalig Formule E-kampioen.

