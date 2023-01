Jan Bolscher

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere meer nieuws over een eventueel elfde team op de Formule 1-grid in de nabije toekomst. Het Aziatische Panthera Team heeft de doelstelling naar buiten gebracht om vanaf 2026 toe te treden, maar het is nog maar even de vraag of dat gerealiseerd kan worden. Naar verluidt hebben er namelijk maar liefst acht van de tien teams tegen de komst van een andere nieuwkomer gestemd: Andretti Cadillac. Verder moet Binotto het de komende twaalf maanden zonder de Formule 1 zien te stellen en heeft Olav Mol meer vertelt over de verwachte impact van de windtunnelbeperking voor Red Bull Racing. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Panthera Team Asia meldt zich voor plekje op de grid

Panthera Team Asia is de mogelijkheden aan het onderzoeken om toe te treden tot de Formule 1. Het Aziatische raceteam maakte eerder al eens de interesse kenbaar om het elfde team op de grid te worden, maar werd toen onder andere tegengewerkt door de coronapandemie. De focus ligt nu op een debuut in 2026, gelijktijdig met de intrede van nieuwe motorreglementen. Het is echter nog verre van een zekerheidje dat Panthera in 2026 op de grid zal staan: "Het probleem met het willen oprichten van een Formule 1-team is dat alles samen moet komen", vertelde teambaas Benjamin Durand onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Weinig belangstelling voor nieuwkomers

Los van bovenstaande is het sowieso geen gegeven dat er een elfde team op de grid komt te staan. Waar FIA-president Mohammed Ben Sulayem het wel ziet zitten, zijn de Formule 1 en de teams zelf namelijk wat minder happig. Volgens persbureau Reuters hebben acht van de tien huidige renstallen tegen de komst van Andretti Cadillac gestemd: een andere eventuele nieuwkomer. En dat is niets persoonlijks. Meer teams betekent simpelweg meer partijen waarover het prijzengeld verdeeld moet worden. De Formule 1, de teams en de FIA lijken dan ook lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Binotto moet twaalf maanden in de tuin aan het werk

Mattia Binotto kan naar verluidt het komende jaar niet aan de slag bij een ander Formule 1-team dan Ferrari. De Italiaan legde recent zijn taken neer als teambaas van de Scuderia, nadat een hoopgevende seizoenstart uitliep op een zeer teleurstellende campagne. In ruil voor een financiële compensatie zou er namelijk een zogenaamd ‘gardening leave’ van twaalf maanden in het contract van Binotto hebben gestaan. Dit betekent in feite een verplicht verlof van de Formule 1 en wordt vaak in contracten opgenomen om te voorkomen dat teamleden direct naar concurrerende renstallen overstappen met actuele informatie op zak. Tijd zat om te tuinieren dus. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Mol geeft inzicht in straf Red Bull Racing

Olav Mol heeft naar eigen zeggen uitgerekend wat de impact van de straf voor Red Bull Racing vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021 op de ontwikkeling van de auto voor dit jaar gaat zijn. "Ik heb berekend dat het om ongeveer 24 windtunnelmomenten gaat", klinkt het tegenover Motorsport.com. "Een windtunnelmoment is ongeveer een kwartier, het is niet zo dat ze 24 dagen of 24 uur die windtunnel niet kunnen gebruiken. Het gaat om een X-aantal dingen en dat gaan we wel merken. Het precedent is geschapen, als je over de budgetcap gaat is dit de straf." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Palmer wijst Verstappen aan als beste coureur van 2022

Joylon Palmer heeft Max Verstappen aangewezen als beste Formule 1-coureur van het afgelopen seizoen. De Brit zag hoe de Red Bull Racing-coureur een nieuw niveau bereikte, terwijl hij zijn rivalen fouten liet maken. "Vanaf de start leek het alsof Max een andere coureur was; hij vocht met hand en tand in de openingsronden, maar tekende uiteindelijk liever voor een tweede plaats dan dat hij alles riskeerde met een aanval op Charles Leclerc", klonk het onder andere. "Hij hield zijn zenuwen in bedwang tijdens tegenslagen vroeg in het seizoen en naarmate het jaar vorderde werd de Red Bull steeds beter en haalde Max er steeds meer uit." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

