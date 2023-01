Lars Leeftink

Maandag 9 januari 2023 15:12 - Laatste update: 16:35

Vorige week brachten Andretti en Cadillac het nieuws naar buiten dat ze gaan samenwerken in een poging om de Formule 1 te versterken vanaf 2024 of 2025. Dit lijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan, want acht van de tien teams zien het voorlopig nog niet zitten.

Volgens Reuters is het merendeel van de teams namelijk nog steeds tegen de uitbreiding van het aantal teams. Sinds Andretti aankondigde dat het interesse had is dit eigenlijk al het geval, met woordenwisselingen tussen Andretti en verschillende teambazen als gevolg. Daar waar FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder al liet weten een elfde team graag te zien komen en te balen van de houding van de F1-teams en de Formule 1, is het merendeel van de teams nog steeds tegen. Alleen McLaren en Alpine zouden de komst van Andretti goedkeuren. Voor Alpine heeft dat een simpele reden, namelijk dat Renault als mogelijke leverancier voor het team van Andretti wordt genoemd. De overige acht huidige teams zien dus nog niet zoveel in de komst van Andretti en Cadillac.

Geld

De voornaamste reden voor de huidige houding van de teams, is vanwege het inschrijfgeld. Momenteel is dit 200 miljoen dollar, maar volgens de teams moet dit bedrag hoger liggen (500 miljoen dollar). Een reden daarvoor is het prijzengeld, dat verdeeld moet worden onder de teams. Hoe meer teams er actief zijn in de Formule 1, hoe minder geld elk team namelijk krijgt. Voorlopig staan de Formule 1, de FIA en de teams lijnrecht tegenover elkaar, want alle drie de partijen denken er momenteel anders over. Het lijkt nog het enige struikelblok te zijn voor Andretti richting de Formule 1, maar nog wel een hele grote.

Uitbreiding

Vorige week liet Ben Sulayem al weten dat hij met de FIA en de Formule 1 gaat kijken naar een proces om het aantal teams uit te breiden. Het proces moet ervoor zorgen dat er in kaart gebracht kan worden hoeveel partijen interesse hebben in het vormen van een nieuw team. Vervolgens, mocht dit goede resultaten opleveren, zou er een selectieproces komen. Andretti wacht hier niet op en lijkt nu een hele grote stap gezet te hebben richting deelname aan de Formule 1. De vraag is echter of de teams en de Formule 1 hier uiteindelijk wel mee akkoord gaan.