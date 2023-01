Lars Leeftink

Maandag 9 januari 2023 13:42 - Laatste update: 15:33

Lewis Hamilton gelooft dat 2022 zijn beste seizoen was wat betreft de steun van zijn fans, ondanks een moeilijke tijd op het circuit. De prestaties op de baan waren voor de Brit namelijk niet al te best.

De zevenvoudig kampioen beleefde zijn eerste seizoen zonder overwinning nadat Mercedes worstelde om grip te krijgen op de nieuwe aerodynamische voorschriften. Deze nieuwe reglementen zorgde ervoor dat de W13 vooral last had van porpoising. Hamilton vond echter ook enkele positieve punten. Toen hem werd gevraagd naar het belang van de sterke steun van fans die het team geniet, zei hij: "Ik denk dat dit het beste jaar in mijn carrière is geweest wat betreft steun van fans. Er is zoveel liefde geweest en dat wordt zo gewaardeerd in een tijd waarin de wereld een hele zware periode doormaakt. Om iedereen enthousiast te zien voor onze sport, weekend in, weekend uit, is zo mooi."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol zag negatieve rol Britse pers na GP Brazilië: "Media maakt daar een hele heisa van"

Support

De problemen van Mercedes op het circuit zorgden ervoor dat het team slechts één race wist te winnen. Deze kwam op naam van George Russell tijdens de Grand Prix van São Paulo. Maar in plaats van de fanbase van het team te versplinteren, gelooft Hamilton dat het seizoen 2022 alleen maar diende om zijn supporters te stimuleren en dichter bij elkaar te brengen. "Het is het meest enthousiast en gepassioneerd dat ik de fans heb gezien, dus de steun voelt alsof het wordt uitvergroot," voegde hij eraan toe. "Ik had meer dan ooit het gevoel dat we samen op reis waren."

2023

In 2023 zal Hamilton hopen dat Mercedes de lijn van eind 2022 door kan zetten. De Brit won dan weliswaar geen race, maar de W13 werd gedurende het seizoen wel sneller en competitiever. In 2023 heeft het team van Hamilton een groot voordeel qua testtijd op Red Bull, het team dat elk ander team in 2023 probeert te achterhalen na hun dominante seizoen. Ook worden er nieuwe reglementen omtrent porpoising doorgevoerd, wat tijdens het seizoen 2022 al in het voordeel van Mercedes bleek te zijn. Allemaal ingrediënten waardoor Hamilton zal hopen op betere resultaten in 2023.