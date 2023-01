Lars Leeftink

Maandag 9 januari 2023 11:21 - Laatste update: 11:22

Olav Mol hekelt de rol van de Britse media, die na de rel tussen Max Vestappen en Sergio Pérez in Brazilië er bovenop zaten. Ook is de commentator van mening dat Pérez zijn rol moet kennen, en als geen ander weet hoe hij die moet invullen.

In gesprek met Motorsport.com zegt Mol, commentator bij Ziggo Sport en Grand Prix Radio, dat Pérez zelf wel weet wat zijn rol binnen Red Bull is. "De buitenstaanders zeggen allemaal dat Pérez niet geschikt is als tweede rijder, maar Pérez weet intern ook wat hij is. Hij moet Bottas 4.0 worden. Bottas was de perfecte tweede rijder die er altijd vlak achter zat. Hij sleepte de constructeurstitels binnen."

Rol

Volgens Mol moet Pérez als geen ander begrijpen dat hij wel degelijk een belangrijke rol speelt in het team van Red Bull, ondanks dat dit voor hem misschien niet zo voelt. "Je zou kunnen zeggen dat Red Bull ook de titel heeft dankzij Pérez, niet alleen vanwege de punten van Max, maar het team heeft voor Max de rijderstitel en voor de Mexicaan de constructeurstitel. En dat weet Pérez, die krijgt alle data ook mee en ziet dat hij niet op hetzelfde level zit en dat niet gaat halen. Dat is geen catastrofe, hij haalt het maximale eruit en dat bracht Red Bull de constructeurstitel."

GP Brazilië

In Brazilië escaleerde het tussen Pérez en Verstappen, zag ook Mol. De commentator zag ook dat de Britse media daar maar al te graag gebruik van maakte. "Daar heeft Verstappen een punt gezet. De media maakt daar een hele heisa van, al is dat het niet. Deels wordt het gevoed door de Britse media. Engelsen zijn vier keer erger dan wij. Dat is te merken in verschillende flauwe versprekingen, kleine, geniepige dingetjes. En daar zijn ze nog niet klaar mee. Dus voor ons is het wel aangenaam dat Mercedes het kampioenschap niet met overmacht heeft gewonnen, anders waren ze nog veel langer en heftiger doorgegaan over het voorgaande jaar. Red Bull heeft een lijn gezet dat Mercedes in 2021 het rijderskampioenschap niet won en in 2022 allebei de kampioenschappen niet. Dat is heel belangrijk."