Lars Leeftink

Maandag 9 januari 2023 10:30 - Laatste update: 10:30

Adrian Newey heeft onthuld waarom de samenwerking met Renault in 2014 en 2015 al op zijn einde begon te lopen, waarmee een goede samenwerking langzaam maar zeker ten einde kwam. Volgens Newey liet Renault zich in 2014 aftroeven door Mercedes.

Vanaf 2007 begon de samenwerking met Renault, nadat Red Bull de eerste twee jaar in de Formule 1 met een andere motor (Cosworth en Ferrari) had gereden in 2005 en 2006. De RB3 in 2007 was de eerste auto met een motor van Renault, en snel werden de prestaties beter. Met Renault won Red Bull in 2010, 2011, 2012 en 2013 het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs. Vanaf 2014 ging het echter een stuk minder, toen een nieuw tijdperk in de Formule 1 aanbrak. Mercedes had Renault qua motor afgetroefd, en de motor van Renault deed namens Red Bull niet meer wat het de jaren daarvoor deed. Er kwamen veel betrouwbaarheidsproblemen kijken bij de nieuwe motor van Renault, en de relatie tussen beide partijen werd steeds minder goed. Het bleef rommelen tot en met 2018, toen Red Bull de knoop doorhakte. Sinds 2019 werkt Red Bull samen met Honda en is het weer terug te vinden aan de top van beide kampioenschappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mol over straf Red Bull: "Ze hebben er nu een excuus bij gekregen"

Renault

In de podcast Talking Bull gaat Newey in op de samenwerking met Renault, een samenwerking waarmee het team uiteindelijk geen titel veroverde in het nieuwe tijdperk. "We hadden een goede relatie met de engineers van Renault. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat ze niet de meest krachtige V8 hadden, maar het was een product dat ze op maat maakten voor onze auto. We hadden een aantal specifieke eisen, met name de manier waarop we de uitlaat gebruikten. Ze deden er alles aan om het maximale uit de motor te halen."

Nieuw tijdperk

Aan het begin van het nieuwe tijdperk liep Renault qua motoren achter de feiten aan, zeker ten opzichte van Mercedes. Dit was volgens Newey waar de irritaties begonnen op te lopen. "Renault, in het eerste jaar, interpreteerde de regels niet zo goed als Mercedes. We lagen ver achter. In het eerste jaar accepteer je dat. We maken allemaal fouten, of het nou gaat om het chassis, de motor of iets anders. Bij nieuwe reglementen kun je het goed of fout doen. Zij hadden het fout. Ze deden veel beloftes om het voor 2015 op te lossen. Toen de motor bij de start van 2015 slechter leek dan in 2014 het geval was, zorgde dat voor ongeloof." Het werd er de jaren daarna dus niet beter op.