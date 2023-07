Lars Leeftink en Jan Bolscher

Vrijdag 7 juli 2023 19:38 - Laatste update: 19:41

Volgens Toto Wolff is veel van het personeel van Mercedes richting Red Bull Racing gegaan omdat ze daar een hogere functie kregen. Volgens de Oostenrijker is dit normaal en is dat net zo goed andersom het geval. Mercedes 'schept er alleen niet over op', aldus de teambaas van Mercedes.

Mercedes en Red Bull Racing zijn al jaren de twee toonaangevende teams in de Formule 1. Tussen 2014 en 2020 domineerde Mercedes met Lewis Hamilton, terwijl in het nieuwe tijdperk (2022 en 2023) het Red Bull is dat met Max Verstappen niet te stoppen lijkt. Het team won alle negen races tot nu toe, waaronder zeven zeges van Verstappen. Onderdeel van dit succes is dat veel werknemers van het ene team [Mercedes] naar het andere team [Red Bull] gaan omdat ze dankzij hun prestaties opvallen. Toch is Wolff van mening dat het niet eenrichtingsverkeer is vanuit Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull Ring past circuit aan om drama omtrent track limits in toekomst te voorkomen'

Wolff over Red Bull

Als Wolff tijdens de persconferentie in Silverstone, waar ook GPFans bij aanwezig was, de vraag krijgt hoe lastig het is om nieuwe mensen naar Mercedes te halen als er steeds mensen vertrekken, stelt de Oostenrijker dat er vooral veel mensen weg zijn gegaan naar Red Bull. Toch waren er ook andere teams die toesloegen bij het team van Wolff. "HPP [Mercedes AMG High Performance Powertrains] heeft duizend werknemers. We verloren een paar mensen aan Red Bull, maar ook aan teams zoals Ferrari, een paar mensen aan Renault en andersom. We scheppen niet op over mensen die zich bij ons hebben aangesloten van Red Bull, we hebben de namen niet genoemd. We hebben echter wel een constante instroom van Red Bull-mensen, net als van de andere teams.”

Red Bull en Mercedes

Wolff geeft ook aan dat het normaal is dat werknemers van het ene topteam naar het andere topteam gaan en dat overleg daarin belangrijk is. "Wij [Red Bull en Mercedes] hebben het daar vaak over. Dat is constant het geval en we wensen de mensen die ze hebben ingehuurd het beste. Sommigen van hen zijn bij ons op een eindpunt gekomen en zijn daar in leidinggevende posities terechtgekomen. Ze hebben dus een verbeterde functie gekregen.”