Panthera Team Asia meldt zich opnieuw voor plekje op Formule 1-grid

Panthera Team Asia is de mogelijkheden aan het onderzoeken om toe te treden tot de Formule 1. Het Aziatische raceteam maakte eerder al eens de interesse kenbaar om het elfde team op de grid te worden, maar werd toen onder andere tegengewerkt door de coronapandemie.

Panthera maakte in 2019 voor het eerst wereldkundig op relatief korte termijn de Formule 1 te willen betreden. Met als doel om hét raceteam van Azië te worden werd de deadline in eerste instantie op 2022 gelegd, maar door die doelstelling ging niet veel later al een streep. De coronapandemie zorgde ervoor dat de plannen niet haalbaar waren, ondanks dat er al het nodige voorbereidende werk was gedaan. Zo vertelde teambaas Benjamin Durand in 2020 al eens dat er al een groep mensen bezig was met de auto en er nauw werd samengewerkt met de investeerders.

De focus ligt nu op een debuut in 2026, gelijktijdig met de intrede van nieuwe motorreglementen. "Het is een achtbaan geweest", vertelt Durand in gesprek met PlanetF1.com. "We hadden dit project een hele tijd geleden al op kunnen geven, maar we geloven erin." Daarnaast is dit volgens Durand het juiste moment voor de Formule 1 om de Aziatische markt verder te ontwikkelen: "Ze kijken allemaal naar het westen, niemand kijkt naar het oosten", doelt hij op de focus van de sport op de Verenigde Staten. "Azië en Afrika zijn de volgende grote markten, helemaal nu Zhou [Guanyu] deelneemt aan het kampioenschap."

Niet het goede moment

Het is echter nog verre van een zekerheidje dat Panthera in 2026 op de grid zal staan: "Het probleem met het willen oprichten van een Formule 1-team is dat alles samen moet komen", vertelt Durand. "Toen wij het geld hadden, waren de FIA en Formule 1 er niet klaar voor omdat ze over het Concorde Agreement aan het onderhandelen waren. Ze waren er niet klaar voor om nieuwe teams te laten arriveren voordat de bestaande teams getekend hadden." Daarnaast viel een eventuele samenwerking met Renault in het water door wijzigingen binnen de bestuurstop van de Franse fabrikant.

Deur op een kier

Ook Andretti Global en General Motors hebben onlangs bekendgemaakt de handen ineen te willen slaan om als Andretti Cadillac de Formule 1 te betreden. Alhoewel de Formule 1 zelf sceptisch op dit nieuws reageerde (acht van de tien teams hebben naar verluidt tegen gestemd), liet FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich meerdere keren uit over het belang van nieuwe teams. Panthera denkt goede papieren te hebben als besloten wordt dat er een elfde team mag komen: "We willen dit serieus aanpakken. We weten wat het proces voor Haas is geweest en in het gesprek dat wij met de FIA en het juridische team hebben gehad, is ons verteld dat ze ongeveer hetzelfde proces zullen herhalen."

