Lars Leeftink

Maandag 9 januari 2023 12:54 - Laatste update: 12:58

Mattia Binotto zit na zijn vertrek als teambaas van Ferrari momenteel zonder werk, en dat lijkt voorlopig buiten Ferrari nog wel even zo te blijven. Er staat namelijk een opvallend detail in zijn contract.

Volgens Formu1a.uno zit er een ‘gardening leave’ in het contract van Binotto die twaalf maanden duurt. Het komt er op neer dat Binotto het komende jaar nog niet aan de slag kan bij een ander F1-team, als hij dat zou willen. Hij zou wel een nieuwe functie bij Ferrari kunnen krijgen. Dit is vanwege het feit dat hij tot eind 2023 nog contract bij Ferrari zou hebben gehad. Buiten de Formule 1 is het voor de Italiaan, al jaren werkzaam voor de Italiaanse renstal, prima mogelijk om een andere baan te vinden. Waarom zou Binotto dit detail in zijn contract willen hebben? Volgens de Italiaanse site heeft Ferrari dat geregeld door Binotto financiële compensatie te geven. Daar ging Binotto mee akkoord. Vanuit Ferrari probeert het team zo ervoor te zorgen dat Binotto niet meteen naar een concurrent kan overstappen.

Binotto

De afgelopen jaren kreeg Binotto het voor elkaar om Ferrari langzaam maar zeker weer op te bouwen richting de top, nadat het team in 2020 het slechte seizoen uit de historie van Ferrari doormaakte. Het team werd toen zesde bij de constructeurs. In 2021 was er al verbetering te zien onder leiding van het duo Charles Leclerc en Carlos Sainz, toen het derde werd bij de constructeurs. In 2022 deed het serieus mee om de titel in beide kampioenschappen, maar werd het gat met Red Bull Racing en Max Verstappen dankzij strategische fouten en betrouwbaarheidsproblemen toch groot. Het zou Binotto de kop kosten. De Italiaan wordt vanaf 9 januari officieel vervangen door Frederic Vasseur.

2023

In 2023 zal het team vooral willen proberen de betrouwbaarheidsproblemen van de motor aan te pakken. Dit kostte het team in 2022 namelijk veel punten. Ook het gewicht schijnt een focus te zijn, want geruchten vorige week lieten doorschemeren dat het team al richting het minimumgewicht ging. Daarnaast zal het team ook meteen moeten presteren, ondanks de komst van een nieuwe teambaas. Misschien wel de grootste uitdaging zijn de nieuwe reglementen omtrent porpoising die begin 2023 ingevoerd worden. Tijdens het seizoen 2022, toen ze deels al ingevoerd werden vanaf de Grand Prix van België, had Ferrari ineens last van mindere prestaties. Dit in 2023 voorkomen lijkt ook een belangrijke taak te zijn voor het team.