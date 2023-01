Lars Leeftink

Zaterdag 7 januari 2023

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Red Bull Racing vanaf 2023 een nieuwe kledingsponsor heeft, crashte de gebroeders Coronel erg had tijdens de zevende etappe van de Dakar Rally 2023, keken wij eens naar het prijskaartje van de simrace set-up van Max Verstappen en openbaarde Sebastian Vettel een bijzonder verhaal over zijn relatie met Lewis Hamilton. Dit is de GPFans Recap van 7 januari.

Red Bull Racing schuift Puma aan de kant en kondigt nieuwe kledingsponsor aan

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de sponsoring. De grootste verandering die zichtbaar zal zijn is het wisselen van de kledingsponsor. De Oostenrijkse renstal neemt namelijk afscheid van Puma en neemt in plaats daarvan het Britse Castore in de armen. Meer lezen? Klik hier!

Andretti slaat toe: wat gaan Honda, Red Bull en Porsche doen richting 2026?

Deze week werd duidelijk dat Andretti samen gaat werken met Cadillac om een F1-team op te richten voor de komende jaren. Wie de motoren aan het team gaat leveren is nog niet duidelijk, maar het is wel het volgende puzzelstukje in een puzzel waar Honda, Red Bull en Porsche ook nog onderdeel van zijn. Honda wordt namelijk als leverancier van Andretti genoemd en zou daardoor wellicht minder naar Red Bull kunnen kijken. Meer lezen? Klik hier!

Dit is de peperdure simrace set-up van Max Verstappen van 35.000 dollar

Max Verstappen steekt over het algemeen niet onder stoelen of banken dat hij fanatiek is in het simracen. De Nederlandse coureur is graag met Team Redline actief in online simulatieraces en ook dit jaar doet hij weer mee aan bijvoorbeeld de virtuele 24 uur van Le Mans. Wie zich afvroeg hoe Verstappen er dan bij zit, kan dat nu checken. Meer lezen? Klik hier!

Stevige crash gebroeders Coronel tijdens zevende etappe Dakar Rally 2023

De Dakar Rally van 2023 is inmiddels een week oud en heeft al een paar flinke crashes tot gevolg gehad, waar ook Nederlanders bij betrokken waren. Ook Tim en Tom Coronel, die eerder hun teamgenoten al flink zagen crashen, moeten eraan geloven. Meer lezen? Klik hier!

Vettel benoemt opmerkelijk moment waarop vriendschap met Hamilton beter werd

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton vochten door de jaren heen de nodige intense gevechten uit op de baan. Inmiddels heeft eerstgenoemde coureur zijn helm aan de wilgen gehangen en kan er teruggekeken worden op een geweldige rivaliteit, waaruit een mooie vriendschap tussen de twee is ontstaan. Vettel benoemt een opvallend moment waardoor de twee dichter bij elkaar kwamen. Meer lezen? Klik hier!

