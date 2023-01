Lars Leeftink

Zaterdag 7 januari 2023 18:12 - Laatste update: 18:18

Deze week werd duidelijk dat Andretti samen gaat werken met Cadillac om een F1-team op te richten voor de komende jaren. Wie de motoren aan het team gaat leveren is nog niet duidelijk, maar het is wel het volgende puzzelstukje in een puzzel waar Honda, Red Bull en Porsche ook nog onderdeel van zijn. Honda wordt namelijk als leverancier van Andretti genoemd en zou daardoor wellicht minder naar Red Bull kunnen kijken.

Andretti is namelijk nu een mogelijke partner voor Porsche en Honda, dat nog op zoek is naar een leverancier. Toch wordt vooral de naam van Renault vaak genoemd als leverancier voor het team, dat alles behalve officieel vanaf 2024 of 2025 onderdeel van de sport gaat zijn. De vraag is vervolgens wat Honda en Porsche, die allebei de reglementen voor 2026 hebben ondertekend en zich hebben ingeschreven als leverancier, gaan doen als Renault inderdaad de leverancier van het team wordt. De opties worden namelijk niet groter in aantal.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stevige crash gebroeders Coronel tijdens zevende etappe Dakar Rally 2023"

Red Bull

De grootste vis die beide partijen nog kunnen vangen is Red Bull, dat in 2026 wil proberen met Red Bull Powertrains eigen motoren te maken en leveren. Toch overweegt het ook een partner te nemen en zijn er met meerdere partijen al gesprekken gevoerd. Voor Porsche, dat veel invloed wil in de samenwerking met een andere partij, liepen de gesprekken met Red Bull op niets uit. Wat dat betreft lijkt Red Bull alleen voor Honda nog een optie te zijn, zeker omdat beide partijen een goede historie hebben en momenteel tot eind 2025 ook al met elkaar samenwerken. Zeker sinds Honda zich heeft ingeschreven voor 2026 is deze optie realistischer geworden.

Huidige F1-teams

Sauber is al van de markt, omdat het vanaf 2026 gaat samenwerken met Audi als leverancier, en de andere teams die nu actief zijn in de Formule 1 lijken ook niet echt een optie. De situatie bij Red Bull en AlphaTauri is bekend, terwijl Ferrari en Mercedes zelf voor motoren zorgen. Haas en Alpine hebben respectievelijk Ferrari en Renault als leverancier en lijken ook geen optie, terwijl Aston Martin en Williams met Mercedes als leverancier ook tevreden zullen zijn gezien de betrouwbaarheid in 2022. Dan blijven er welgeteld nul teams over. Tenzij AlphaTauri ineens besluit om nog meer op eigen houtje een team te zijn ten opzichte van Red Bull of een ander team achterin het veld besluit om met de huidige leverancier te breken, lijken Honda en Porsche dit niet als optie te moeten zien.

Nieuw team

Een nieuw team, zoals dat van Andretti, is wel een optie. Bij Andretti lijkt het Renault of Honda te gaan worden als leverancier. De Formule 1 kondigde eerder deze week een proces aan, waarbij het gaat kijken naar hoeveel partijen er interesse hebben in het vormen van een F1-team. Daar zullen deze teams ook leveranciers voor nodig hebben, en dat is voor Porsche en Honda natuurlijk interessant. Wat dat betreft zullen beide partijen hopen dat dit naast Red Bull een tweede realistische optie gaat worden.