Zaterdag 7 januari 2023 17:21 - Laatste update: 17:24

De Dakar Rally van 2023 is inmiddels een week oud en heeft al een paar flinke crashes tot gevolg gehad, waar ook Nederlanders bij betrokken waren. Ook Tim en Tom Coronel, die eerder hun teamgenoten al flink zagen crashen, moeten eraan geloven.

Het gebeurde tijdens de zevende etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Tim en Tom Coronel stonden voorafgaand aan de zevende etappe op een keurige vijftiende plek met drie uur en 22 minuten achterstand op de leiders in het klassement. Deze positie zijn de twee Nederlanders zaterdag kwijtgeraakt. Tijdens een etappe van 861 kilometer crashte beide coureurs, die in dezelfde auto net zoals voorgaande jaren meedoen aan de rally, vijf kilometer voor het einde van de etappe erg hard. Ook Erik van Loon, die meedoet in het klassement bij de auto's, crashte tijdens de zevende etappe stevig. Zijn auto moest afgeschreven worden, maar na wat controles in het ziekenhuis bleek het met Van Loon prima te gaan. De gebroeders Coronel kwamen er wat dat betreft qua resultaat beter vanaf, maar uit de beelden blijkt dat de twee Nederlander goed zijn weggekomen.

Crash

Op beelden van de crash, gedeeld door Tom Coronel, is duidelijk te zien dat de twee coureurs op volle snelheid over een onverwachte zandheuvel rijden. Het leverde een flinke crash op, waarbij de coureurs meerdere malen over de kop gingen. Beide coureurs maken het goed en hebben zelfs op wonderbaarlijke wijze de etappe afgemaakt. Dit kwam mede door Riwald Dakar Team, waardoor de gebroeders Coronel met hun auto onder begeleiding de finish konden halen. Het is nu een kwestie van hard werken om de auto weer gereed te krijgen. Tegenover Motorsport.com laten beide coureurs weten oké te zijn. "Er kwam geen einde aan, we bleven maar rollen. Vier, vijf, zes keer? Ik weet het niet." Tegenover RallyManiacs lieten de gebroeders vervolgens weten dat ze pas na het weekend weer deel kunnen nemen aan de rally. Zondag is er nog een etappe (de achtste etappe), waarna er op maandag een rustdag is. Omdat de auto van Tim en Tom Coronel niet naar het bivak van Al Duwadimi mag rijden, gaan ze vanaf dinsdag (de negende etappe) pas weer meedoen. Het klassement kunnen ze daarmee wel vergeten.

Big big big crash in stage 7, 5 kilometers before the finish line. We're okay, working on the car right now. Updates to follow soon! 😱#Dakar2023 pic.twitter.com/jWWdY1V65G — Tom Coronel (@TomCoronel) January 7, 2023

Stage 7... we're at the finish, but it went wrong 5km before the finish. We'll update you soon. 😩#Dakar2023 #DakarRally pic.twitter.com/f2dUB9TDam — Tom Coronel (@TomCoronel) January 7, 2023

Thanks for the taxi back to the bivouac, Riwald Dakar Team. Some work to do for our boys, sorry boys. 💪#Dakar2023 #DakarInSaudi #DakarRally pic.twitter.com/qusu7B4q8e — Tom Coronel (@TomCoronel) January 7, 2023

