Brian Van Hinthum

Zaterdag 7 januari 2023 12:07

Max Verstappen steekt over het algemeen niet onder stoelen of banken dat hij fanatiek is in het simracen. De Nederlandse coureur is graag met Team Redline actief in online simulatieraces en ook dit jaar doet hij weer mee aan bijvoorbeeld de virtuele 24 uur van Le Mans. Wie zich afvroeg hoe Verstappen er dan bij zit, kan dat nu checken.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. De Nederlander deed vorig jaar al enkele keren mee aan online enduranceraces met de raceformatie, zo was hij actief in de virtuele races op Le Mans en Daytona.

Set-up Verstappen

Ook dit jaar gaat de Nederlander er weer voor, zo liet hij recent aankondigen. Verstappen gaat op 14 en 15 januari in ieder geval aan de slag tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, waar hij uit is op revanche. Wie zich afvraagt hoe de Limburger er tijdens dergelijke races bijzit, wordt nu op zijn wenken bediend door een foto van Verstappen in zijn simulatie set-up van maar liefst 35.000 dollar. Volgens Team Redline-teambaas Atze Kerkhof brengt de Nederlander de meeste tijd in zijn huis door in de hoek van zijn kamer, waar de set-up staat.

Sommige mensen merkten op dat de rest van het huis er wel heel leeg uit ziet op de raceapparatuur na. Kerkhof onthult dat dat komt omdat Verstappen aan het verhuizen was naar een nieuw appartement van zestien miljoen dollar. De set-up was echter het laatste wat nog in zijn oude huis stond, zodat hij er nog altijd actief gebruik van kon maken. Check de set-up hieronder.

Max Verstappen's sim setup damn pic.twitter.com/QKy2ZsC8Me — sominslc (@sominslc1) January 6, 2023

