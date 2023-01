Lars Leeftink

Norbert Haug, voormalig vice-president van het team van Mercedes, denkt dat Red Bull en Max Verstappen in 2023 zichzelf als grootste tegenstander moeten rekenen. Ferrari en Mercedes zullen toe willen slaan waar mogelijk.

In 2022 hebben Red Bull en Verstappen de Formule 1 gedomineerd. Het team werd, op het oog me speels gemak, kampioen in beide kampioenschappen. Zo makkelijk ging het echter niet, want naast een sneller RB18 werd het team ook geholpen door strategische fouten van Ferrari en veel betrouwbaarheidsproblemen en uitvalbeurten bij de Italiaanse renstal. De verwachting is dat het in 2023 allemaal spannender wordt, met ook Mercedes dat zich meer voorin gaat mengen.

Red Bull

In zijn column voor RND zegt Haug dat er een grote valkuil voor Red Bull en Verstappen is: gemakzucht. "Als je te zelfverzekerd bent, dan werk je voor de tegenstander. Maar in feite is de startpositie in 2023 ook perfect en misschien zelfs beter dan in 2022. Overwinningen en titels zijn nooit een garantie voor nieuw succes, en wie zou dat beter weten dan een team dat in 2021 wereldkampioen werd vanwege een verkeerde beslissing? Daarvoor was het acht seizoenen lang niet gelukt."

Ferrari

Haug richt zijn blik ook op Ferrari, de grootste uitdager van Red Bull in 2023. "Ferrari had geen catastrofaal jaar. Ferrari werd vice-wereldkampioen in zowel het coureurs- als constructeurskampioenschap. Zelfs in het gunstigste geval zou Red Bull onklopbaar zijn geweest voor Ferrari. Het feit dat Ferrari tijdens het jaar enkele, om het zachtjes uit te drukken, vreemde strategische beslissingen heeft genomen, was natuurlijk een cadeautje voor Red Bull. Zelfs zonder fouten te maken, had Ferrari niet beter kunnen eindigen dan tweede. In 2023 moet Ferrari beter eindigen dan tweede en daar durf ik mijn geld niet op te zetten."