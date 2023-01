Andretti en Cadillac doen poging F1-team op te zetten, Ferrari verliest sponsor van 55 miljoen dollar | GPFans Recap

Vincent Bruins

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het nieuws van 5 januari draaide vooral om Ferrari, maar ook om een mogelijk gloednieuw team. Zo is onthuld waarom Ferrari door de FIA werd uitgesloten van het gesprek over de motorreglementen van 2026. Voormalig Ferrari-coureur René Arnoux deelde zijn mening over het dominante seizoen van Max Verstappen. Ferrari is natuurlijk ook hard bezig met de ontwikkeling van de bolide voor aankomend seizoen en lijkt het minimumgewicht te halen. Om het nieuws over de Italiaanse renstal af te sluiten, zijn twee sponsors van Ferrari vertrokken, waaronder cryptobedrijf Velas waar een deal van tientallen miljoenen dollars mee was gesloten. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet in een gesprek met GPFans weten dat 2023 een lastig seizoen voor het team zal worden. Andretti heeft ondertussen de krachten gebundeld met Cadillac en samen zullen ze proberen hun intrede te maken in de Formule 1.

'Ferrari werd door FIA uitgesloten van gesprek over motorreglementen 2026'

Ferrari was 15 december, tijdens de gesprekken over het motorreglement van 2026, afwezig. Niet omdat de leverancier dat per se van plan was, maar omdat de FIA het besloot. Ferrari was de enige leverancier die tijdens deze belangrijke gesprekken niet aanwezig was, en nu lijkt bekend waarom. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com komt dit door de klachten die Ferrari heeft over de inschrijving van Red Bull Powertrains. De Italiaanse renstal wil niet akkoord gaan met de inschrijving van Red Bull Powertrains, omdat dit een voordeel zou opleveren ten opzichte van de rest.

Voormalig Ferrari-coureur beweert dat Verstappen rivalen "afslachtte" in 2022

Voormalig Ferrari-coureur René Arnoux is van mening dat Max Verstappen afgelopen seizoen zijn rivalen "afslachtte" op weg naar een tweede wereldtitel. Het bleek een dominant seizoen te zijn voor de Nederlander, die zijn titel met succes verdedigde en nota bene het team van Arnoux in beide kampioenschappen versloeg. Nadat Verstappen in Abu Dhabi zijn eerste titel had behaald in controversiële omstandigheden, via wat Arnoux toen omschreef als "de minst intelligente safety car-beslissing ooit", gaf Arnoux tegenover La Gazzetta dello Sport toe dat er in 2022 geen maat op Verstappen stond.

'Ferrari lijkt minimumgewicht auto te gaan halen richting nieuwe seizoen'

Het gewicht van de nieuwe auto's was in 2022 bij veel teams, maar vooral bij Red Bull Racing en AlphaTauri, een groot probleem. In 2023 lijkt een grote concurrent van Max Verstappen en zijn team het minimumgewicht wel te halen. Volgens Motorsport.com is Ferrari met de nieuwe auto voor 2023 hard op weg om dat te halen. Het minimumgewicht is 796 kilogram, iets wat volgens veel teams te laag is. Ferrari lijkt dit voor 2023 echter wel te gaan halen, als onderdeel van een paar grote veranderingen.

Horner verwacht geen 2022-dominantie: "Gevecht tussen drie teams"

Het team van Mercedes kende in 2022 geen al te best jaar, nadat al snel bleek dat de Zilverpijlen lang niet zo competitief waren als de concurrenten van Red Bull en Ferrari Langzaam maar zeker lieten ze richting het einde van het seizoen steeds meer leven zien en Christian Horner denkt dat ze in 2023 weer volledig terug zijn. In gesprek met GPFans krijgt de voorman de vraag of hij verwacht of Red Bull opnieuw kan domineren, net als in 2021. "Ik denk dat het heel erg lastig gaat worden," deelt hij als slecht nieuws mede aan alle Max Verstappen-fans.

Andretti bundelt krachten met Cadillac in poging F1-team op te zetten

Andretti heeft de krachten gebundeld met de Amerikaanse fabrikant Cadillac, terwijl het blijft aandringen op deelname aan de Formule 1. Al meer dan een jaar lang is Andretti bezig om de Formule 1 te komen versterken. Het team zou Andretti Cadillac gaan heten. Officieel gaat de samenwerking tussen Andretti en General Motors. Het nieuws komt in dezelfde week dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem een proces op gang bracht met de FIA om potentiële deelnemers aan het kampioenschap in de Formule 1 te zoeken. Andretti Global onthulde vorig jaar dat het aan het pushen was om vanaf 2024 toe te treden tot de grid, onder leiding van Michael Andretti, terwijl vader Mario openhartig was in het onthullen van plannen voor het merk.

Ferrari stopt samenwerking met cryptobedrijf waarmee deal van 55 miljoen dollar was gesloten

Ferrari is twee sponsors kwijtgeraakt, maar de Scuderia krijgt er wel weer twee nieuwe samenwerkingen bij. Bitdefender en HCL Software hebben zich als partners bij de Italiaanse équipe gevoegd voor 2023. Snapdragon, vorig jaar te zien op de sidepods en de halo van de F1-75, en Velas waarvan de stickers bovenop de neus en ook op de achtervleugel stonden, zijn vanaf dit jaar geen partners meer van Ferrari. Na het drama met cryptobedrijf FTX waar Mercedes mee verbonden was, besloot Red Bull Racing de samenwerking met Tezos te stoppen. Ferrari heeft nu hetzelfde gedaan met Velas.

