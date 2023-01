Lars Leeftink

Het gewicht van de nieuwe auto's was in 2022 bij veel teams, maar vooral bij Red Bull Racing en AlphaTauri, een groot probleem. In 2023 lijkt een grote concurrent van Max Verstappen en zijn team het minimumgewicht wel te halen.

Volgens Motorsport.com is Ferrari met de nieuwe auto voor 2023 hard op weg om het minimumgewicht te halen. Het minimumgewicht is 796 kilogram, iets wat volgens veel teams te laag is. Ferrari lijkt dit voor 2023 echter wel te gaan halen, als onderdeel van een paar grote veranderingen. Zo wordt er verder onder meer verwacht dat er wat aerodynamische veranderingen komen, waaronder een verbeterde versie van de 'scoop sidepods' die moeten gaan zorgen voor nog betere luchtverplaatsing waardoor downforce zou moeten toenemen. De nieuwe auto van Ferrari wordt op 14 februari door het team voor het eerst getoond. Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari vanaf dit jaar, heeft met het team dus grootste plannen.

Daar waar de twee concurrenten, Red Bull en Mercedes, gedurende het seizoen met meerdere updates kwamen, zitten beide teams nog niet onder het minimumgewicht. Overgewicht leverde, zoals vooral Red Bull merkte, vermindering in snelheid op. Tevens zorgt het ervoor dat de auto lastiger en zwaarder is om te besturen voor de coureurs. Dit was mede ook waarom Ferrari op zaterdag zo succesvol was in 2022. Beide teams zullen richting 2023 wel als doel hebben om in de buurt van het minimumgewicht te komen, maar Ferrari lijkt de twee concurrenten voor te zijn. Red Bull wist al wel drie kilo van de RB19 af te halen ten opzichte van de RB18.

De verwachting richting 2023 is dat Red Bull niet zo dominant gaat zijn als dat het in 2022 was en dat vooral Mercedes in de gaten gehouden moet worden. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, liet eerder al weten deze mening te delen. Mercedes heeft 13% meer testtijd de komende maanden vergeleken met Red Bull en heeft tevens het momentum dankzij een prima tweede seizoenshelft in 2022. Ferrari zag de nieuwe reglementen van de FIA negatieve invloed hebben op de prestaties van de auto, terwijl het ook nog eens 2023 gaat openen met een nieuwe teambaas. De verwachting is dat al deze factoren de drie teams dichter bij elkaar gaan brengen.