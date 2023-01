Lars Leeftink

Donderdag 5 januari 2023 09:41 - Laatste update: 09:45

Ferrari was 15 december, tijdens de gesprekken over het motorreglement van 2026, afwezig. Niet omdat de leverancier dat per se van plan was, maar omdat de FIA het besloot. Ferrari was de enige leverancier die tijdens deze belangrijke gesprekken niet aanwezig was, en nu lijkt bekend waarom.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com komt dit door de klachten die Ferrari heeft over de inschrijving van Red Bull Powertrains. De Italiaanse renstal wil niet akkoord gaan met de inschrijving van Red Bull Powertrains, omdat dit een voordeel zou opleveren ten opzichte van de rest. Dit is dan weer omdat Red Bull momenteel samenwerkt met Honda tot eind 2025 en daardoor kan profiteren van hun kennis en technologie. Ferrari is het hier niet mee eens en besloot daarom de overeenkomst van november niet te ondertekenen. De andere leveranciers (Red Bull Powertrains, Mercedes AMG High Performance Powertrains, Honda Racing Corporation, Audi en Alpine SAS-Renault) deden dit wel en waren als gevolg daarvan ook bij het gesprek. De FIA besloot Ferrari dus niet uit te nodigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over ontwikkeling RB19: 'Kunnen voortborduren op zeer succesvol jaar'

Vetorecht

Eerder waren er al geruchten dat het team erover na aan het denken was om haar vetorecht te gebruiken om dit tegen te houden, maar daar lijkt nu geen spraken meer van te zijn. Toch blijft het team als enige tegenstribbelen. Ferrari is namelijk van mening dat Red Bull Powertrains geen 'nieuwe leverancier is', omdat ze gebruik kunnen maken van de hulp en kennis van Honda. Deze samenwerking loopt nog door tot eind 2025, waardoor ook de komende jaren Red Bull nog gebruik kan maken van deze kennis. Als Red Bull Powertrains ook nog eens als nieuwe leverancier wordt gezien, brengt dat voordelen met zich meer voor Red Bull. Volgens Ferrari is dat erg dubbelop en komt dat bovenop het voordeel dat ze al hadden door de samenwerking met Honda. Mercedes, een andere concurrent van Red Bull, heeft hier geen problemen mee.

2026

2026 is het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, maar op een andere manier dan in 2022 het geval was. Daar waar het in 2022 vooral op aerodynamisch vlak en qua regels buiten de baan vernieuwend was, wordt dat in 2026 vooral op het gebied van de motor. Het heeft onder meer tot de toetreding van Audi in de Formule 1 geresulteerd, terwijl ook Porsche nog steeds de Formule 1 wil komen versterken en ook Honda zich inmiddels heeft aangemeld. Vooral Red Bull Racing en Andretti zijn nog op zoek naar partners voor 2026 (en in het geval van Andretti zelfs vroeger), en de Formule 1 lijkt ze een handje te willen helpen. De FIA is namelijk van plan een proces op te zetten waardoor de sport kan peilen hoeveel partijen er interesse hebben om de Formule 1 te komen versterken als team. Daar moet dan een selectieproces uit komen rollen, als er genoeg interesse is. Voorlopig is er dus nog een partij die zich tegen de reglementen voor 2026 verzet.