Helmut Marko vertelt dat het 'traditie' is binnen Red Bull Racing om de nieuwe auto pas op het allerlaatste moment af te ronden, maar dat het concept voor de RB19 al klaar ligt omdat er kan worden voortgeborduurd op een zeer succesvol 2022.

De winterstop in de Formule 1 is nog in volle gang, maar achter de schermen werken de teams met man en macht aan het wapenfeit voor het aankomende seizoen. De eerste vier teams hebben zelfs al aangekondigd wanneer de nieuwe bolide voor het eerst aan het grote publiek zal worden getoond. Alhoewel deze periode voor alle tien de teams van groot belang is, zal de druk met name bij Ferrari en Mercedes hoog liggen. Beide renstallen zullen een grote stap moeten zetten om dit jaar het gevecht met Red Bull Racing aan te gaan.

Nadeel in de windtunnel

De Oostenrijkse grootmacht heeft echter wel een handicap. Vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021 én het winnen van het constructeurskampioenschap in 2022, mag de renstal aanzienlijk minder tijd doorbrengen in de windtunnel dan de concurrentie. Dit kan een groot nadeel zijn, maar gezien de dominante performance van de RB18 afgelopen jaar lijkt het team van Max Verstappen en Sergio Pérez wat marge te hebben.

Concept RB19

Topman Helmut Marko maakt zich dan ook geen zorgen: "Bij Red Bull hebben we de traditie dat we de auto eigenlijk pas op het allerlaatste moment echt afmaken", citeert Formula1news. "Maar het concept van de auto ligt al klaar. We kunnen voortborduren op een zeer succesvolle 2022-auto. We hebben natuurlijk de restrictie qua uren in de windtunnel, wat betekent dat we als team zeer efficiënt te werk moeten gaan. Alles wat we uitproberen moet direct werken", klinkt het.

