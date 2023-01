Andretti bundelt krachten met Cadillac in poging F1-team op te zetten

Lars Leeftink

Andretti heeft de krachten gebundeld met de Amerikaanse fabrikant Cadillac, terwijl het blijft aandringen op deelname aan de Formule 1. Al meer dan een jaar lang is Andretti bezig om de Formule 1 te komen versterken. Het team zou Andretti Cadillac gaan heten. Officieel gaat de samenwerking tussen Andretti en General Motors.

Het nieuws komt in dezelfde week dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem een proces op gang bracht met de FIA om potentiƫle deelnemers aan het kampioenschap in de Formule 1 te zoeken. Andretti Global onthulde vorig jaar dat het aan het pushen was om vanaf 2024 toe te treden tot de grid, onder leiding van Michael Andretti, terwijl vader Mario openhartig was in het onthullen van plannen voor het merk.

Indianapolis

Het team heeft al baanbrekend werk verricht voor een nieuw hoofdkantoor in Indianapolis, waarmee het team het eerste volledig Amerikaanse team in de sport zou worden, aangezien Haas ook actief is in Banbury en Maranello. Die plannen zijn nu versneld door de aankondiging van een samenwerking met Cadillac, dat al betrokken is bij zijn eigen zoektocht naar superioriteit in de autosport in de topklassen van het World Endurance Championship en IMSA.

2024

In tegenstelling tot Audi en Porsche, die pas vanaf 2026 gaan deelnemen als leverancier, wil Andretti in 2024 al met een team mee gaan doen om het kampioenschap. Het wil dus niet wachten tot de nieuwe reglementen die vanaf 2026 in de Formule 1 zorgen voor een nieuw tijdperk in de sport. Vanaf dat moment gaan de nieuwe motorreglementen namelijk in. Andretti wil daar echter niet op wachten en zet dit nu extra kracht bij. Als alles volgens plan gaat, zullen Andretti en Cadillac het elfde team gaan vormen vanaf 2024.

