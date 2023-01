Jeen Grievink

Donderdag 5 januari 2023 16:18 - Laatste update: 16:23

Lewis Hamilton staat op het punt om 38 kaarsjes uit te blazen, maar nog steeds stelt hij grootse doelen voor zichzelf in de Formule 1. De coureur uit Stevenage zou maar wat graag een achtste wereldtitel willen veroveren. Hij weet echter dat hij niet veel tijd meer heeft om dit te bewerkstelligen. Het einde van zijn carrière komt namelijk steeds dichterbij.

Op 7 januari aanstaande zal Hamilton wederom een jaartje ouder worden. De Brit wordt dan 38 jaar en is hiermee - op Fernando Alonso na - de oudste coureur op de grid. Maar dat leeftijd lang niet alles zegt, heeft Hamilton wel bewezen. Hij rijdt nog steeds op een waanzinnig hoog niveau, al had hij vorig seizoen het materiaal niet om mee te strijden om het kampioenschap. "We wilden vorig seizoen natuurlijk meedoen voor het WK, maar we moesten vroeg in het seizoen de realiteit onder ogen zien", zo zegt hij in gesprek met Bild.

Artikel gaat verder onder video

Stoppen met een nieuwe wereldtitel op zak

Komend seizoen hoopt hij wel weer bovenin mee te kunnen doen, want Hamilton wil maar wat graag die achtste wereldtitel achter zijn naam hebben staan. "We willen terug naar de top!", zo klinkt hij strijdlustig. Hamilton weet echter ook dat de tijd begint te dringen. Zijn pensioen komt steeds dichterbij en het liefst neemt hij afscheid met een nieuwe titel. "Ik denk dat afscheid nemen als wereldkampioen een droom is die elke atleet heeft, en ik ook", zo zegt hij.

Hamilton denkt soms aan stoppen

De zevenvoudig wereldkampioen weet dat hij niet het eeuwige leven heeft in de Formule 1 en erkent dat hij soms ook aan stoppen denkt. "Soms word je wakker en heb je het gevoel: dit wil ik niet meer doen", zo zegt hij. Maar hij weet ook dat er straks nog genoeg tijd is om andere dingen te doen. "Ik kan mijn hele leven nog andere dingen doen en er is zeker nog meer dat ik wil bereiken."

OOK INTERESSANT: Ricciardo onthult compliment van Michael Schumacher: "Hij is een God"

Maar een pensioen binnen nu en een paar jaar is onafwendbaar, zo weet ook Hamilton - wiens contract officieel na komend seizoen afloopt. "Het (met pensioen gaan, red.) zal nu niet zo heel lang meer duren, maar ik blijf zeker", zo zegt hij, doelend op - waarschijnlijk - een nieuw contract bij Mercedes.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)