Daniel Ricciardo deed na afgelopen seizoen een stapje terug in de Formule 1, maar blikte tegenover Speedcafe.com nog één keer terug op zijn beste gevechten uit de afgelopen jaren. Het duel dat hij uitvocht met Michael Schumacher in 2012, staat hem nog vers in het geheugen.

Waar Ricciardo net aan zijn carrière begon bij het team van Scuderia Toro Rosso, daar was Schumacher in 2012 bezig aan zijn laatste seizoen na zijn comeback. Tijdens de Grand Prix van Japan kregen de twee het met elkaar aan de stok, een gevecht dat Ricciardo altijd bij zal blijven. Als hem gevraagd wordt naar de drie beste gevechten uit zijn carrière, komt de Australiër uit bij het moment dat hij de zevenvoudig wereldkampioen achter zich moest zien te houden. Het was de laatste fase van de wedstrijd en er stond een punt op het spel, zo herinnert Ricciardo zich.

Schumacher was "een God" voor Ricciardo

"Ik verdedigde ten opzichte van Schumacher in het laatste gedeelte van de race, en ik wist het laatste punt te pakken via de tiende positie", zo blikt hij terug. Het was een moment om nooit meer te vergeten. "Ja, ik was toen nog steeds geïntimideerd door hem. Ik bedoel, ik zag hem echt als 'hij is een God'. Als je live had kunnen wedden, had ik niet op mezelf gegokt dat ik hem achter mij ging houden voor een ronde of tien. Het feit dat ik dat deed en het comfortabele gevoel dat ik had tijdens het verdedigen, daar verbaasde ik mijzelf ook mee."

Schumacher sprak met Ricciardo en complimenteerde hem

Vanaf dat moment groeide het zelfvertrouwen van Ricciardo, zo zegt hij. "En dan praat ik niet over het feit dat ik tiende werd. Persoonlijk, voor mij, was dat (Schumacher achter zich houden) heel groot." Ook de Duitse legende zelf kon de verdedigingstechnieken van Ricciardo wel waarderen. Het daaropvolgende raceweekend kwam Schumacher naar hem toe.

"Hij feliciteerde me bij de volgende race tijdens de rijdersparade. Ik herinner me dat hij naar me toekwam en zei 'je hebt vorige week goed werk verricht met het verdedigen'. Dat, voor mij, een bevestiging krijgen van zo iemand, op die leeftijd en op dat punt in mijn carrière, was groots", aldus Ricciardo.

