Lewis Hamilton zou eind 2012 dicht bij een overstap naar Red Bull Racing zijn geweest, al heeft hij dit zelf altijd ontkend. Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone zei dat er een driejarig contract ter waarde van 45 miljoen pond klaarlag voor Hamilton bij de Oostenrijkse renstal, waar hij teamgenoot kon worden van Sebastian Vettel.

Hamilton maakte in 2007 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport bij het team van McLaren. De Brit mocht na lang speculeren instappen naast wereldkampioen Fernando Alonso. Hij finishte tijdens zijn eerste seizoen direct als tweede in het klassement, achter Kimi Räikkönen, en verdiende hiermee een contractverlenging tot en met het seizoen van 2012. In de zomer van zijn laatste contractjaar werd bekend dat Hamilton het team van McLaren aan het einde van het seizoen ging verlaten. De coureur uit Stevenage ging sindsdien op zoek naar een nieuwe uitdaging en sprak o.a. met Red Bull Racing.

Was Hamilton dicht bij Red Bull-deal van 45 miljoen pond?

Red Bull Racing was in die tijd hét toonaangevende team in de Formule 1. De renstal had net - via Vettel - meerdere kampioenschappen binnengesleept en zou - zo bleek later - ook in 2013 weer de wereldtitel winnen. Niet gek dus dat Hamilton destijds wel oren had naar een overstap. Volgens Ecclestone, destijds eigenaar van de sport, waren de twee partijen bijna akkoord over een driejarige deal ter waarde van 45 miljoen pond. Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz zag echter op het laatste moment van de deal af en besloot Mark Webber aan te houden als teamgenoot van Vettel.

Hamilton ontkende woorden Ecclestone

Toen de gesprekken tussen Hamilton en Red Bull waren stukgelopen, adviseerde Ecclestone hem om naar Mercedes te gaan. "Lewis rolde met zijn ogen, maar ik vertelde hem dat hij niets te verliezen had, want hij wilde perse weg bij McLaren", zo zei de miljardair. Hamilton heeft echter altijd volgehouden dat Red Bull niet zijn eerste keus was en dat Mercedes daarom ook niet gezien mocht worden als een plan B. Toen Hamilton in 2013 met Mercedes zijn eerste podium had gepakt, tijdens de Grand Prix van Maleisië, sloeg hij ook terug richting Ecclestone.

Hamilton in gesprek met Ecclestone in 2013

"Ik weet niet echt wat ik moet zeggen over de opmerkingen die hij maakte. Hij zei iets over dat ik met Red Bull praatte? Ik heb mijn management gevraagd om met alle teams te praten en mij te vertellen wat de beste opties waren. Er was niet één specifieke optie waar ik op aandrong", zo zei hij over de geruchten dat hij Red Bull als eerste keus had. "Uiteindelijk ben ik hier [Mercedes] en het is de beste beslissing die ik ooit heb genomen", zo voegde hij daar nog aan toe.

Hamilton bij Mercedes

Hoewel Hamilton inderdaad - uiteindelijk - bijzonder succesvol werd bij Mercedes, moest hij in 2013 nog wel met lede ogen aanzien hoe Red Bull Racing er wederom met de titel vandoor ging. Ook Mark Webber, teamgenoot van Vettel bij Red Bull, finishte voor Hamilton in de eindklassering. Webber werd derde, Hamilton vierde. Daarna keerde Hamilton en Mercedes het tij en wonnen ze meerdere titels op rij.

