Ferrari is twee sponsors kwijtgeraakt, maar de Scuderia krijgt er wel weer twee nieuwe samenwerkingen bij. Bitdefender en HCL Software hebben zich als partners bij de Italiaanse équipe gevoegd voor 2023.

Snapdragon, vorig jaar te zien op de sidepods en de halo van de F1-75, en Velas waarvan de stickers bovenop de neus en ook op de achtervleugel stonden, zijn vanaf dit jaar geen partners meer van Ferrari. Bitdefender en HCL Software nemen hun plaatsen in.

Snapdragon en Velas

Snapdragon is een merk computerchips dat wordt gemaakt door Qualcomm. Het bedrijf uit San Diego, Californië, was pas vanaf begin vorig jaar een grote partner geworden van Ferrari. De samenwerking zou een "sterke, technologische impact hebben op de vooruitgang van het digitale transformatieproces" voor het Italiaanse team, maar Snapdragon is in de lijst van partners nu verdwenen. Ook Velas, waarmee Ferrari een deal van 55 miljoen dollar had gesloten, zal niet meer op de rode bolides verschijnen. Na het drama met cryptobedrijf FTX waar Mercedes mee verbonden was, besloot Red Bull Racing de samenwerking met Tezos te stoppen. Ferrari heeft nu hetzelfde gedaan met Velas.

Bitdefender en HCL Software

Bitdefender is een bedrijf uit Roemenië dat oplossingen biedt in cybersecurity. Vanaf afgelopen september sponsoren ze Ferrari al, maar nu is het ook echt een partner geworden van de renstal. HCL Software stond al op de auto's van Charles Leclerc en Carlos Sainz tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het bedrijf uit India dat al meer dan dertig jaar bestaat en meer dan 200.000 werknemers heeft, biedt diensten en advies op technologisch gebied.

