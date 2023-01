Vincent Bruins

Donderdag 5 januari 2023 18:07

Carlos Sainz junior is in Saoedi-Arabië om vader Carlos senior te steunen tijdens de Dakar Rally. De laatstgenoemde neemt deel aan het beruchte evenement in de woestijn met het fabrieksteam van Audi Sport in een Audi RS Q e-tron. Sainz junior wil in de toekomst misschien ook een keer meedoen.

Sainz senior schreef de dagzege van de eerste etappe op zijn naam ondanks een lekke band. In de derde etappe verloor hij echter de leiding in het klassement, nadat een achterwiel beschadigd raakte en ook in de vierde etappe verloor hij een aantal minuten op de Toyota van Nasser Al-Attiyah. Na de vijfde etappe van vandaag ligt Sainz senior, die tot nu toe 47 etappes in zijn Dakar-carrière heeft gewonnen, vierde in het klassement op zo'n 35 minuten achterstand.

Hartverzakking

"Het is voor mij de eerste keer dat ik mijn vader in de Dakar volg vanuit een helikopter," vertelde de Ferrari-coureur tegenover RTL7. "De eerste keer dat ik hem zag, moest hij stoppen met een lekke band. "Ik ga maar gewoon weg, ik breng ongeluk of iets dergelijks," dacht ik nog. Ik kreeg bijna een hartverzakking. Toen hij stopte, dacht ik dat zijn rally voorbij was. Hij verwisselde zijn band echter en ging weer verder. Godzijdank duurde dat maar twee minuten. Het is een ongelooflijke ervaring om de auto's vanuit een helikopter te volgen. Echt heel speciaal."

Ferrari rally auto

"Ja, waarom niet?" antwoordde Sainz junior op de vraag of hij mogelijk in de toekomst ook aan de Dakar Rally mee zal doen. "Ik heb de Dakar altijd gevolgd, ik vind het geweldig. Ik heb het op dit moment te druk met mijn leven en met Formule 1, maar je weet het maar nooit in de toekomst. Ik laat alle opties open. Ik heb al eerder rally's gereden en off-road rijden geprobeerd, maar ik heb nooit echt een Dakar-auto getest. Misschien moeten we Ferrari vragen om er een te maken, maar ik betwijfel of dat gaat gebeuren," grapte de Spanjaard nog.

