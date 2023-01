Brian Van Hinthum

Donderdag 5 januari 2023 15:58

Mattia Binnotto is vertrokken bij het team van Ferrari, nadat hij dit jaar een auto wist te leveren die mee kon doen om de titel. Toch wist de renstal uit Maranello niet verder te komen dan de tweede plek in het kampioenschap, mede door veelvoudig gestuntel aan de pitmuur. Christijan Albers vindt het oneerlijk dat de Italiaan het veld heeft geruimd.

Na de hevige druk binnen Ferrari besloot Binotto om zijn biezen te pakken, zo leest in ieder geval de officiële lezing. Albers begrijpt er weinig van, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. "Ik vind het onbegrijpelijk dat Ferrari afscheid heeft genomen van teambaas Mattia Binotto. Oké, officieel is hij zelf opgestapt, maar iedereen weet hoe het werkt. Ik heb het idee dat er een zondebok werd gezocht en iemands kop eraf moest. Dan kom je al snel uit bij de teambaas. Toch heeft Binotto er mede voor gezorgd dat Ferrari weer competitief is. Iedereen vergeet hoe slecht dat team pakweg een jaar geleden nog was."

Artikel gaat verder onder video

Ploffende motoren

De analist denkt dan ook dat de Maranello-formatie in 2023 goed kan gaan presteren door de bodem die door Binotto gelegd is. "Dit jaar deden ze weer mee en was ook de motor een stuk sterker. Ja, die krachtbron was niet altijd even betrouwbaar, maar soms moet je ook risico’s nemen. Het gerucht gaat dat Ferrari inmiddels weet waar het probleem, wat die ploffende motoren veroorzaakte, lag. Dat kan ervoor zorgen dat ze in 2023 een heel indrukwekkende motor krijgen."

Aardrijkskundeleraar

Albers denkt dan ook dat Ferrari vast had moeten houden aan Binotto, daar hij juist zorgde voor een andere kijk op de zaken. "Bij Ferrari zijn ook op strategisch vlak natuurlijk fouten gemaakt tijdens races, maar je kan moeilijk Binotto daar altijd maar de schuld van geven. De enige manier om succes te boeken, is om mensen te laten groeien in hun positie en de tijd te gunnen om een team op te bouwen. Ik vond Binotto juist wel een verfrissende uitstraling hebben, omdat hij zo rustig was en meer leek op een aardrijkskundeleraar. Ik vind het niet eerlijk dat hij eruit is gegooid", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)