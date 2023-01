Ian Parkes & Brian van Hinthum

Donderdag 5 januari 2023

Het team van Mercedes kende in 2022 geen al te best jaar, nadat al snel bleek dat de Zilverpijlen lang niet zo competitief waren als de concurrenten van Red Bull en Ferrari Langzaam maar zeker lieten ze richting het einde van het seizoen steeds meer leven zien en Christian Horner denkt dat ze in 2023 weer volledig terug zijn.

Na een druk en beladen 2021, waarin Red Bull stevige gevechten voerde met het team van Mercedes, was het maar de vraag hoe de vlag er bij de Oostenrijkers bij zou hangen richting het nieuwe Formule 1-tijdperk, waarin aerodynamische veranderingen centraal staan. Het was voor de Milton Keynes-formatie de vraag of er in het intensieve 2021-seizoen wel nog genoeg tijd en ruimte was om de spijker op de kop te slaan wat betreft het nieuwe tijdperk in de koningsklasse. Na een stroeve start bleek echter dat de RB18 een kampioenswaardige auto was en die titel werd uiteindelijk ook relatief makkelijk gepakt.

Weg naar voren Mercedes

Aan de andere kant zagen we hoe de concurrent uit 2021 het een stuk lastiger had met de nieuwe reglementen. Vroeg in het seizoen konden we zien hoe Mercedes totaal niet mee leek te komen met Red Bull en Ferrari en eigenlijk simpelweg de plank in eerste instantie hadden misgeslagen. Gaandeweg het seizoen werd er flink ontwikkeld door de Duitsers en kwamen zij steeds dichterbij. Het resulteerde uiteindelijk in een mooie beloning: de Grand Prix van São Paulo werd op dominante wijze met een fraaie één-twee binnengehaald.

Geen dominantie

Dat is ook bij Red Bull-teambaas Horner opgevallen. In gesprek met GPFans krijgt de voorman de vraag of hij verwacht of Red Bull opnieuw kan domineren, net als in 2021. "Ik denk dat het heel erg lastig gaat worden", deelt hij als slecht nieuws mede aan alle Max Verstappen-fans. "Ferrari zal progressie blijven maken en Mercedes heeft hun auto enorm ontwikkeld. Ze hebben een hoop ontwikkelingen gebracht gedurende het jaar, dus zij gaan vast en zeker een grote stap maken. Ik denk dat we volgend jaar een gevecht tussen drie teams gaan hebben", voorspelt hij ten slotte.

