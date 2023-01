Lars Leeftink

Voormalig Ferrari-coureur René Arnoux is van mening dat Max Verstappen afgelopen seizoen zijn rivalen "afslachtte" op weg naar een tweede wereldtitel. Het bleek een dominant seizoen te zijn voor de Nederlander, die zijn titel met succes verdedigde en nota bene het team van Arnoux in beide kampioenschappen versloeg.

Verstappen eindigde met 146 punten voorsprong op Charles Leclerc van Ferrari, ondanks dat hij tijdens twee van de eerste drie Grand Prix's uitviel en een achterstand van 46 punten had opgelopen. Door het meedogenloze tempo van Verstappen en de RB18 behaalde hij een recordaantal van vijftien raceoverwinningen tijdens het seizoen op weg naar een tweede kampioenschap. Deze titel kon hij al vieren met nog vier races te gaan (Grand Prix van Japan).

Nadat Verstappen in Abu Dhabi zijn eerste titel had behaald in controversiële omstandigheden, via wat Arnoux toen omschreef als "de minst intelligente safety car-beslissing ooit", gaf Arnoux tegenover La Gazzetta dello Sport toe dat er in 2022 geen maat op Verstappen stond. "Verstappen en Red Bull waren oppermachtig. Meerdere keren, zoals in Zandvoort bijvoorbeeld, slachtte hij iedereen in de race af." Verstappen heeft hierdoor kans om in een illuster rijtje van coureurs te komen die drie kampioenschappen op rij wonnen.

Veel concurrentie had Verstappen in 2022 dan ook niet. Leclerc was, zo zag ook Arnoux, de enige die in 2022 in de buurt kwam. "In mijn ogen komt Charles Leclerc dicht bij hem in de buurt, maar Verstappen heeft nog net dat beetje meer." Verwijzend naar de zege van Verstappen tijdens de Japanse GP, toen hij de titel veiligstelde, voegde Arnoux toe: "Wat hij daar deed... hij voerde een inhaalactie buiten in de regen tot in de perfectie uit. Als het van hem wordt gevraagd, kan hij later remmen dan wie dan ook." In 2023 gaat Verstappen weer een poging wagen om kampioen te worden.