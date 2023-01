Lars Leeftink

Donderdag 5 januari 2023 12:54 - Laatste update: 12:56

Frederic Vasseur is vanaf 9 januari officieel de opvolger van Mattia Binotto bij Ferrari en er lijkt veel te gaan veranderen bij het team dat in de historie van de Formule 1 de meeste zeges heeft geboekt.

La Gazzetta dello Sport weet namelijk te melden dat er al meerdere gesprekken zijn gevoerd met Laurent Mekies, technisch directeur van Ferrari, en dat Vasseur undercover al bij de fabriek is geweest voor de Kerst. Vasseur heeft voorlopig nog geen mensen vanuit Alfa Romeo of zijn eigen kring meegenomen naar Ferrari, maar er lijken wel wat veranderingen op komst. Volgens de Italiaanse krant zijn het vooral de technische managers (waarvan de meeste al sinds 2016 voor Ferrari werken) en de strategische manager Inaki Rueda die de druk voelen, maar zullen eventuele veranderingen geleidelijk doorgevoerd worden. Directe veranderingen worden niet verwacht.

2022

De reden daarvoor is vrij simpel. In 2022 leverde Charles Leclerc tijdens het merendeel van de races gewoon, maar was het de strategische kant van Ferrari die vaak in de fout ging. Dit, in combinatie met de betrouwbaarheid van de auto, hebben Leclerc een kans op de titel gekost in 2022. In plaats daarvan ging Max Verstappen met het kampioenschap en vijftien zeges aan de haal. Ferrari werd tweede, maar het bestuur had genoeg gezien en stuurde Mattia Binotto de laan uit. In 2023 moet het anders, maar de verwachting is niet dat alles en iedereen zich ineens zorgen moet maken om zijn baan.

2023

In 2023 gaat Ferrari een poging wagen om voor het eerst sinds 2008 weer eens het kampioenschap bij de constructeurs te winnen. De eerste stappen lijken wat dat betreft al gezet te worden, aangezien de nieuwe auto van Ferrari het minimumgewicht lijkt te halen. Daarnaast gaat het team ook wat aerodynamische veranderingen doorvoeren, en is de vraag vooral hoe de auto reageert op de nieuwe reglementen omtrent porpoising die in 2023 ingevoerd worden. De vorige nieuwe reglementen, ingevoerd tijdens het raceweekend in België, hadden geen positieve impact op de auto.