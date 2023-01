Jan Bolscher

Woensdag 4 januari 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws vanuit het Haas-kamp. De Amerikaanse renstal heeft de handen ineengeslagen met een nieuwe hoofdsponsor, wat ook direct een nieuwe teamnaam én een nieuwe livery betekent. Verder staat de Formule 1 voor een lastige keuze, heeft Alpine de lanceerdatum van de A523 naar buiten gebracht en heeft Helmut Marko een opmerkelijke traditie rondom de ontwikkeling van de auto's binnen Red Bull Racing naar buiten gebracht. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Formule 1 in gesprek over keuzedilemma

De Formule 1 staat voor een lastige afweging nu China een verzoek heeft ingediend om alsnog op de kalender voor 2023 geplaatst te worden, nadat de race eerder werd geschrapt vanwege de aanhoudende coronamaatregelen in het land. Sindsdien is er een overeenkomst met het Portugese Portimão bereikt om het gat op de kalender op te vullen, maar China is een belangrijke partner voor de Formule 1 die ze liever niet tegen de haren instrijken. GPFans heeft dan ook begrepen dat er later deze week gesprekken worden gevoerd om tot een oplossing te komen. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

MoneyGram Haas F1 Team

Het Formule 1-team van Haas heeft vandaag de nieuwe teamnaam en het nieuwe logo voor het seizoen van 2023 naar buiten gebracht. De renstal heeft in MoneyGram een nieuwe hoofdsponsor gevonden en staat daarom vanaf nu op de inschrijflijst als MoneyGram Haas F1 Team. Dit zal ook gevolgen hebben voor de livery van het team, dat de afgelopen jaren in voornamelijk witte, rode en blauwe tinten reed. De deal is voor meerdere jaren en Haas hoopt op deze manier op een meer gelijkwaardig speelveld te kunnen concurreren. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton hoopt op meer dan tweestrijd

Lewis Hamilton heeft verteld oprecht te geloven dat hij en Mercedes aankomend seizoen Red Bull Racing kunnen verslaan, maar daarnaast hoopt de zevenvoudig wereldkampioen dat meerdere teams zich melden voor het titelgevecht: "Ik hoop dat het meer dan een tweestrijd wordt volgend jaar", klonk het onder andere. "Hopelijk op zijn minst drie. Misschien verrassend genoeg wel meer. Waarom zou McLaren er niet kunnen staan? We gaan het zien. Of misschien zelfs Alpine, zij hebben het fantastisch gedaan." Het hele artikel lezen? Klik hier.

Marko onthult opvallende Red Bull Racing-traditie

Helmut Marko heeft een opvallende Red Bull Racing-traditie uit de doeken gedaan. Volgens de senior adviseur van de Oostenrijkse grootmacht is het binnen het team gebruikelijk om de auto voor het nieuwe seizoen pas zo laat mogelijk volledig af te maken. Volgens de man uit Graz ligt het concept echter al lang en breed klaar, omdat er kan worden voortgeborduurd om een zeer succesvolle 2023-auto. "Maar we hebben natuurlijk wel de restrictie qua uren in de windtunnel, wat betekent dat we als team zeer efficiënt te werk moeten gaan", klonk het onder andere. "Alles wat we uitproberen, moet direct werken." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Alpine komt als vierde team met lanceerdatum voor 2023-auto

Na Aston Martin, AlphaTauri en Ferrari is Alpine het vierde team dat een lanceerdatum bekend heeft gemaakt voor het wapenfeit van 2023. De Franse fabrieksformatie trekt op donderdag 16 februari het doek van de A523, de auto waarmee men hoopt Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing bij vlagen uit te kunnen dagen. Over de precieze invulling van de lancering is verder nog niets bekend. Waar het ene team soms alleen een aantal computergegenereerde foto's op social media plaats, maakt het andere team er een groot spektakel van. Alle bekende datums tot nu toe checken? Klik hier.

It's nearly time to meet the A523...

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023

