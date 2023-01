Ian Parkes & Jan Bolscher

4 januari 2023

De Formule 1 wordt geconfronteerd met dreigende discussies over de racekalender van dit jaar, doordat de sport is benaderd door de promotors van de Grand Prix van China. Zij hebben het verzoek ingediend om de race aankomend seizoen toch op te nemen op de lijst met bestemmingen.

De Formule 1 kondigde op 2 december 2022 aan dat het raceweekend op het Shanghai International Circuit dat gepland stond voor 14 tot en met 16 april niet door kon gaan "vanwege de aanhoudende moeilijkheden ten gevolgde van de situatie rondom Covid-19." Op dat moment kende China een lockdownperiode, waarbij het aantal coronagevallen opliep en er strenge maatregelen van kracht waren die verplichte quarantaineperioden voor het Formule 1-circus zouden hebben betekend. Dit ondanks dat er twee weken voor en twee weken na de race in China geen ronde van het wereldkampioenschap op het programma stond.

Verzoek van Chinese promotors

Tegelijkertijd bracht de Formule 1 naar buiten dat er "alternatieve mogelijkheden beoordeeld werden", wat ertoe leidde dat er een overeenkomst werd bereikt met de organisatoren van de Grand Prix van Portugal om de lege plek op de kalender op te vullen. China heeft sindsdien echter het verrassende besluit naar buiten gebracht dat de verplichte quarantaine vanaf 8 januari wordt geschrapt, waarmee het land weer wordt opengesteld voor mensen met een werk- of studievisum of mensen die familie willen bezoeken. De organisatoren van de Grand Prix van China hebben vervolgens een brief aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali geschreven met het verzoek om de race opnieuw aan de kalender toe te voegen.

Hierdoor staan Domenicali en zijn team nu voor een dilemma, omdat er twee races voor één plekje op de kalender strijden. GPFans heeft begrepen dat er later deze week gesprekken gevoerd zullen worden om deze situatie op te lossen. Het lastige voor de Formule 1 is dat Covid nog steeds wijdverbreid is in China en daarmee alle veiligheidsprotocollen in gevaar zou brengen die de sport nauwgezet heeft nageleefd sinds het voor het eerst succesvol de strijd is aangegaan met het virus in een poging om in 2020 terug te keren naar een zekere mate van normaal racen.

Shanghai International Circuit

Logistiek probleem

Ook zorgt het terugplaatsen van China op de kalender voor een logistiek probleem, aangezien de Formule 1-teams al voorbereidingen aan het treffen zijn voor de races in Azerbeidzjan en Miami die respectievelijk eind april en begin mei plaatsvinden. Er wordt gesuggereerd dat de Chinese promotors liever zouden switchen naar een datum in oktober om de Formule 1 zo te helpen, maar dit lijkt onwerkbaar gezien het drukke programma in die periode en geen van de andere evenementen is bereid om van plaats te wisselen.

In dit stadium is de kans groot dat er slechts 23 races zullen worden verreden in plaats van de recordbrekende 24 waar men op had gehoopt. Dit om onenigheid te voorkomen aangezien China een zeer belangrijke partner voor de Formule 1 blijft, en het toevoegen van Portugal aan de kalender met als enige doel om de lege plek te vullen, waarschijnlijk voor de nodige frustraties zou zorgen.

