Lewis Hamilton hoopt dat hijzelf en het team van Mercedes dit jaar weer mee kunnen vechten om het wereldkampioenschap Formule 1, maar daarnaast zou de Brit graag zien dat een aantal teams vanuit het middenveld de stap naar de top weten te zetten.

Hamilton heeft qua behaalde resultaten op papier één van zijn minst succesvolle jaren in de Formule 1 achter de rug. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde in 2022 op een teleurstellende zesde stek in het constructeurskampioenschap, terwijl Mercedes moest tekenen voor de derde plaats bij de constructeurs. Na acht achtereenvolgende constructeurskampioenschappen kwam daarmee een eind aan de dominante reeks van de Zilverpijlen. Ook voor Hamilton zelf ging er een indrukwekkende statistiek verloren: Hij won afgelopen jaar voor het eerst in zijn Formule 1-carrière niet één race in een heel seizoen.

Mercedes terug in 2023

Het heeft de 37-jarige coureur echter niet gedemotiveerd. Eerder vertelde hij al dat het moeizame seizoen ervoor heeft gezorgd dat hij nu met meer waardering kijkt naar behaalde successen. Ook heeft Hamilton er alle vertrouwen in dat hij en zijn team aankomend seizoen weer meedoen om de knikkers: "Ik mag graag denken dat wij degenen zullen zijn die met hun [Red Bull Racing] de strijd aangaan en dat we in staat zullen zijn om ze weer te verslaan", klinkt het tegenover Formula 1. "Ik geloof dat oprecht."

Meer dan een tweestrijd

De man uit Stevenage hoopt echter niet dat de strijd alleen tussen Mercedes en Red Bull Racing zal gaan: "Ik hoop echt dat Ferrari de komende jaren sterk zal zijn. Ze hebben een moeilijk jaar gehad, maar er waren vanzelfsprekend een aantal goede signalen en dat was goed om te zien. Het was fijn om Ferrari het weer goed te zien doen. Ik hoop dat het meer dan een tweestrijd wordt volgend jaar. Hopelijk op zijn minst drie. Misschien verrassend genoeg wel meer. Waarom kan McLaren er niet staan? We gaan het zien. Of misschien zelfs Alpine, zij hebben het fantastisch gedaan", klinkt het.

