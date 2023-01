Lars Leeftink

Woensdag 4 januari 2023 16:06

Na Aston Martin, AlphaTauri en Ferrari is Alpine het vierde team van de in totaal tien teams die de lanceerdatum van hun 2023 F1-auto heeft geopenbaard. De A523 wordt op 16 februari 2023 door Alpine voor het eerst getoond.

Net zoals bij AlphaTauri (New York) gaat dit op een speciale plek gebeuren. Londen wordt namelijk de plek waar de wereld voor het eerst de auto te zien gaat krijgen waarmee Alpine in 2023 de drie topteams wil gaan aanvallen. Dit gaat gebeuren met Esteban Ocon en nieuwkomer Pierre Gasly, die overkomt van AlphaTauri nadat Oscar Piastri na veel gedoe vertrok en naar McLaren besloot te gaan.

Andere teams

Aston Martin was het eerste team dat met een lanceerdatum naar buiten kwam. Vervolgens kwamen Ferrari en AlphaTauri vlak voor de jaarwisseling ook al met een datum. Voorlopig opent AlphaTauri op zaterdag 11 februari het bal door als eerste F1-team de auto voor 2023 te tonen. Het gaat hierbij wel om de livery, en niet per se dus om de auto zelf. Die zal tijdens de testdagen in Bahrein pas voor het eerst echt te zien zijn. Maandag 13 februari is het vervolgens de beurt aan Aston Martin om hun auto uit de doeken te doen. Een dag later, dinsdag 14 februari, volgt Ferrari.

It's nearly time to meet the A523...

Save the datešŸ—“ļø 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023

