In 2022 bleken de drie topteams die de afgelopen tientallen jaren gedomineerd hebben in de Formule 1, Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari, ook weer dominant te zijn. Een groot gat was er naar Alpine en McLaren. Is er in 2023 een team dat de aansluiting wel kan vinden?

De Formule 1 en de FIA zijn van mening dat de nieuwe reglementen omtrent de auto's, maar vooral wat betreft de budgetcap en testtijd, pas op de lange termijn impact gaan hebben. De vraag is of we daar in 2023 wat meer van gaan zien. Zelfs in een seizoen waarin het voor Mercedes niet al te beste liep, werd het team comfortabel derde achter Red Bull Racing en Mercedes. Alleen Lando Norris eindigde als niet coureur van Mercedes, Ferrari en Red Bull op het podium. Gaat dit in 2023 veranderen?

Alpine

Alpine zit samen met McLaren de afgelopen jaren achter de drie topteams en won en verloor een keer het duel om de titel 'best of the rest' van McLaren. In 2023 komt er naast Esteban Ocon echter een andere coureur die het team komt versterken: Pierre Gasly. De Fransman gaat Fernando Alonso vervangen en zal in 2023 hopen dat Alpine de stap richting de drie topteams kan gaan zetten. Met de betrouwbaarheid van de Alpine zat het in 2022 zeker bij Ocon wel aardig, maar de vraag is of het team qua ontwikkeling en snelheid mee kan met de drie topteams. De line-up zal in 2023 in ieder geval genoeg talent en ervaring in huis hebben. De vraag is vooral hoe de relatie tussen Ocon en Gasly gaat zijn en wie de rol als eerste coureur op zich gaat nemen.

McLaren

Bij McLaren zullen met hetzelfde gevoel naar 2023 kijken. De nieuwe reglementen zorgden bij McLaren voor veel problemen, vooral vanwege porpoising, maar net zoals bij Mercedes werd de auto beter toen de FIA ingreep en nieuwe reglementen besloot in te voeren. In 2023 zal McLaren, in combinatie met hun mogelijkheden en geschiedenis, daardoor hoop krijgen dat de langverwachte stap naar de top drie gemaakt kan worden. Dit gaat in 2023 met Lando Norris, maar zonder Daniel Ricciardo gebeuren. Het afscheid zat er eigenlijk sinds 2021 al aan te komen, maar werd dit seizoen realiteit. Oscar Piastri komt over van concurrent Alpine en gaat samen met Norris een getalenteerd duo vormen. Norris zal de rol als eerste coureur op zich gaan nemen, maar het talent van Piastri en de ontwikkelingsmogelijkheden die het team heeft zullen de kansen voor McLaren in 2023 vergroten. Toch zal ook Piastri tijd nodig hebben om te wennen aan zijn auto en de Formule 1. Het zal dus, net zoals in 2022 en 2021, vooral van Norris moeten komen.

Aston Martin

Dan de derde op het oog echte kanshebber om in 2023 een stap te zetten: Aston Martin. Het seizoen 2022 begon dramatisch voor Aston Martin, dat lang onderaan de stand bij de constructeurs bungelde. Een goede tweede seizoenshelft (niet geheel toevallig nadat de FIA de nieuwe reglement omtrent porpoising had ingevoerd) begon het te lopen en deed Aston Martin met Sebastian Vettel en Lance Stroll weer vaak mee om top 10-plekken. De financiƫle mogelijkheden en de potentie bij Aston Martin is groot, maar gaat het er ook uitkomen? Dat is de vraag voor 2023. Het moet gebeuren zonder Vettel, maar met Alonso. De ene ervaren wereldkampioen dus voor de andere. Stroll zal nog steeds onderdeel zijn van het team dat in eerste instantie toch vooral zal hopen dat het zich bij Alpine en McLaren gaat voegen.

De rest

Haas en Alfa Romeo, teams die Ferrari-motoren gebruiken, begonnen goed aan het seizoen 2022 en vielen daarna wat weg. De vraag is vooral of deze twee teams de financiƫle mogelijkheden en ontwikkelingssnelheid hebben om zo'n grote stap te zetten in 2023. Haas gaat dit doen met twee ervaren coureurs: Nico Hulkenberg en Kevin Magnussen. Bij Alfa Romeo doen ze niks aan het team: Zhou Guanyu en Valtteri Bottas zullen ook in 2023 het rijdersduo van het team zijn.

Bij AlphaTauri en Williams was 2022 een seizoen waarin het team eerder achteruit ging dan vooruit. De reglementen hadden geen positieve impact op de prestaties van het team. Bij Williams gaan ze met Alexander Albon en Logan Sargeant proberen wat meer consistent naar de middenmoot te klimmen. Een directe stap naar de top drie is dan ook niet realistisch. Hetzelfde geldt voor AlphaTauri, dat steeds minder een opleidingsteam voor Red Bull wil worden, maar dit in de praktijk nog niet kan bewijzen. Yuki Tsunoda keert voor 2023 terug, maar Nyck de Vries voegt zich bij het team dat graag weer vaker in de top 10 te vinden wil zijn. In 2023 lijkt dat dan ook, zeker gezien hun financiƫle mogelijkheden, realistischer dan een aanval op de top drie.