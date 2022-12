Overzicht: dit zijn de uitslagen bij de belangrijkste statistieken van 2022

Lars Leeftink

Donderdag 29 december 2022 07:59

Het Formule 1-seizoen 2022 is inmiddels al ruim een maand voorbij, en het nieuwe jaar staat voor de deur. Het afgelopen seizoen hielden we de belangrijkste statistieken in de Formule 1 bij in verschillende artikelen. Een overzicht.

Podiumplekken

Het podium is dit jaar vooral ingevuld door drie teams, waarbij uiteindelijk opvallend genoeg alleen Lando Norris mee wist te gaan als enige coureur die niet bij een topteam rijdt. Het aantal verschillende coureurs dat op het podium stond in 2022, is echter nog vrij groot. Daar waar een grote verrassing is uitgebleven, is de variatie daar. Overzicht podiumplaatsen 2022: Norris vreemde eend in de bijt tussen podiumbezoekers.

Strafpunten

Het seizoen zit erop en de kampioenschappen zijn bepaald. De coureurs mogen na de slottest in Abu Dhabi beginnen aan hun welverdiende vakantie. Hoe beginnen de coureurs qua strafpunten aan het volgende seizoen en wie moet er echt op zijn tellen gaan passen? Strafpunten Formule 1: Wie neemt de meest punten mee richting het nieuwe seizoen?

Snelste ronde

Het extra punt dat per race vergeven wordt voor de snelste ronde van de race levert niet per se veel spektakel op, maar toch is elk punt van belang. Een overzicht van alle winnaars van de snelste ronde in 2022. Overzicht snelste ronde 2022: wie pakte het vaakst het extra punt tijdens de race?

Driver of the Day

De Formule 1 Driver Of The Day werd in 2016 geïntroduceerd en geeft fans sindsdien de kans om op hun favoriete coureur te stemmen gedurende de dag van een race. Hier zijn alle winnaars van 2022. Overzicht: alle Formule 1 Driver Of The Day-winnaars van 2022.

Pole position

Afgelopen zaterdag werd de laatste kwalificatie van het seizoen verreden. In 2022 ging het vooral tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Een overzicht van alle pole positions in 2022. Overzicht pole positions 2022: Leclerc en Verstappen dominant, Magnussen uitzondering.

Uitvalbeurten

Nu alle 22 races in 2022 erop zitten, kan de balans qua uitvalbeurten opgemaakt worden. Elke coureur heeft er al mee te maken gehad. Niet alleen in de achterhoede, maar ook voorin hebben veel coureurs meegemaakt hoe het is om geen punten te scoren tijdens een raceweekend. Sprintraces worden hier niet in meegerekend. Het gaat dus alleen om de uitvalbeurten tijdens de Grand Prix. Overzicht uitvalbeurten: hoeveel keer is iedere coureur in 2022 uitgevallen?

Motoronderdelen/versnellingsbak

Het raceweekend in Abu Dhabi was alweer het laatste raceweekend van de Formule 1 in 2022. Het is daarom tijd om naar de lijst met gebruikte en vervangen onderdelen van de motor en versnellingsbak per coureur te kijken. Na 22 races waren er nog vijf coureurs onder het maximale aantal als het gaat om de motoronderdelen.Overzicht: vijf coureurs niet over de limiet in 2022.