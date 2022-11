Lars Leeftink

Zaterdag 12 november 2022 14:54 - Laatste update: 14:55

Afgelopen vrijdag werd de 21ste kwalificatie van het seizoen verreden. Tot nu toe in 2022 gaat het vooral tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Daar is na de zomerstop geen verandering in gekomen. Een overzicht van alle pole positions in 2022. Dit artikel wordt bijgewerkt tijdens en na elk raceweekend.

In 2022 zijn vooral Ferrari en Red Bull een klasse apart. Mercedes en McLaren hebben het daarachter lastig om aansluiting te vinden met Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz en Sergio Perez. Dit blijkt ook als we naar de pole positions van 2022 kijken. Ferrari: twaalf keer pole position. Red Bull: zeven keer pole position. De rest van het veld: twee keer pole position.

Leclerc vs Verstappen

Leclerc staat sinds het weekend in Singapore met negen keer pole position stevig bovenaan in deze lijst. Verstappen kan amper volgen met zes keer pole position sinds het raceweekend in Mexico, terwijl Sainz er drie heeft sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten en Perez één. Ook George Russell heeft één pole position in 2022 op zijn naam staan na zijn eerste plaats in Hongarije. Sinds Brazilië staat nu ook Kevin Magnussen in dit lijstje. De Deen verraste vriend en vijand door pole position te veroveren tijdens een rommelige kwalificatie. Alleen in Djedda, Silverstone, Hongarije, België, de Verenigde Staten en Brazilië stonden de twee grootste titelkandidaten van 2022 niet op P1 bij de start van de race. De vraag is of er in Abu Dhabi een nieuwe naam aan het lijstje toegevoegd gaat worden.

Overzicht pole positions 2022