Overzicht podiumplaatsen 2022: Norris vreemde eend in de bijt tussen podiumbezoekers

Het podium is dit jaar vooral ingevuld door drie teams, waarbij uiteindelijk opvallend genoeg alleen Lando Norris mee wist te gaan als enige coureur die niet bij een topteam rijdt. Het aantal verschillende coureurs dat op het podium stond in 2022, is echter nog vrij groot. Daar waar een grote verrassing is uitgebleven, is de variatie daar.

Max Verstappen steekt er na de laatste race in Abu Dhabi met kop en schouders bovenuit. De Nederlander eindigde tijdens zeventien van de 22 races in de top drie. Twee van de andere drie races viel de Nederlander uit, waardoor hij nu dus in 2022 dus alleen in Silverstone (zevende), Singapore (zevende) en Brazilië (zesde) niet op het podium is geëindigd als hij de race af weet te maken. Concurrent Charles Leclerc, die derde staat achter Verstappen in het wereldkampioenschap, stond elf van de twintig races op het podium. De Monegask viel drie keer uit en eindigde verder vier keer zesde, een keer vijfde en twee keer vierde.

Hamilton

Sergio Perez staat met elf podiumplekken in 2022 gelijk met Leclerc. Hierdoor moet Carlos Sainz het doen met een vierde plaats (negen podiumplaatsen). Lewis Hamilton is sinds de Grand Prix in Brazilië nu ook in staat om te zeggen dat hij negen keer op het podium heeft gestaan. George Russell heeft er in 2022 acht verzameld en doet het dus, zeker in het slot van het seizoen, wat minder dan Hamilton. Het zal hem natuurlijk weinig schelen na São Paulo: hij heeft een overwinning en Hamilton heeft er nul. Tot slot Norris, die als enige coureur die niet bij Red Bull, Mercedes of Ferrari rijdt op het podium terecht wist te komen. Dit was in Imola. In totaal veroverde Red Bull 28 podiumplekken, Ferrari twintig, Mercedes zeventien en McLaren dus één podiumplek met Norris. Ook hier is Red Bull dus flink in het voordeel.

Podiumplekken coureurs 2022

Max Verstappen: 17

Sergio Perez: 11

Charles Leclerc: 11

Carlos Sainz: 9

Lewis Hamilton: 9

George Russell: 8

Lando Norris: 1