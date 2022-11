Overzicht uitvalbeurten: hoeveel keer is iedere coureur in 2022 uitgevallen?

Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 12:29 - Laatste update: 12:29

Na twintig races in 2022 loopt het aantal uitvalbeurten voor sommige coureurs behoorlijk op. Elke coureur heeft er al mee te maken gehad. Niet alleen in de achterhoede, maar ook voorin hebben veel coureurs meegemaakt hoe het is om geen punten te scoren tijdens een raceweekend. Het overzicht houden we per Grand Prix-weekend bij en zal dus worden bijgewerkt.

Na twintig van de 22 races in 2022 spannen Zhou Guanyu (Miami, Spanje, Azerbeidzjan, Groot-Brittannië, Frankrijk en Singapore), Valtteri Bottas en Carlos Sainz de kroon met zes uitvalbeurten. Zhou stond al op dit aantal, maar sinds de race in Austin zijn ook Bottas en Sainz zes keer uitgevallen. Bottas viel verder in Saoedi-Arabië, Groot-Brittannië, Hongarije, België en Nederland uit. Sainz (Australië, Imola, Azerbeidzjan, Oostenrijk en Japan) overkwam dit ook, maar dan tijdens andere races. Alexander Albon (Saoedi-Arabië, Monaco, Groot-Brittannië, Singapore en Japan) heeft sinds afgelopen weekend weer gezelschap als het gaat om vijf uitvalbeurten in 2022. Yuki Tsunoda (Canada, Frankrijk, Nederland, Singapore en Mexico) en Fernando Alonso (Saoedi-Arabië, Imola, Italië, Singapore en Mexico) hebben door de race in Mexico ook vijf uitvalbeurten. De race in Saoedi-Arabië was een DNS voor Tsunoda.

De rest

Daarachter is de groep met vier uitvalbeurten automatisch kleiner geworden dankzij de race in Japan van drie weken geleden. Kevin Magnussen (Miami, Monaco, Azerbeidzjan en Frankrijk) zat hier al bij, maar Nicholas Latifi (Saoedi-Arabië, Oostenrijk, Frankrijk en Singapore) en Pierre Gasly (Bahrein, Miami, Groot-Brittannië en Singapore) hebben er sinds Singapore ook vier achter hun naam staan. Sergio Perez (Bahrein, Canada en Oostenrijk), Charles Leclerc (Spanje, Azerbeidzjan, Frankrijk) en Sebastian Vettel (Australië, Miami en Italië) hebben drie uitvalbeurten gehad. Sinds de race in de Verenigde Staten is daar Lance Stroll (Azerbeidzjan, Italië, VS) bijgekomen. Zeker voor Leclerc, Bottas, Gasly, Alonso en Sainz heeft dit tot gevolg gehad dat ze veel punten zijn misgelopen.

Niet vaak uitgevallen

Er zijn ook coureurs die na twintig races nog niet zoveel uitvalbeurten hebben. Lewis Hamilton, Lando Norris en George Russell hebben tot nu toe nog maar één uitvalbeurt meegemaakt. Opvallend is vooral dat de twee auto's van Mercedes enorm betrouwbaar zijn geweest tot nu toe. Esteban Ocon, Daniel Ricciardo en Mick Schumacher hebben na twintig races twee uitvalbeurten.

Reeks Hamilton

Lewis Hamilton viel tijdens de openingsronde van de Grand Prix van België pas voor het eerst uit, waardoor er een einde kwam aan een fantastische reeks. Door die race is iedereen een keer uitgevallen in 2022. Van de topcoureurs is Verstappen, sinds de Grand Prix in Japan wereldkampioen, twee keer uitgevallen. Charles Leclerc heeft uitvalbeurten in Spanje, Azerbeidzjan en Frankrijk achter zijn naam staan. Verstappen is dus twee keer uitgevallen, Sergio Perez en Leclerc drie keer, Sainz zes keer, Russell één keer en Hamilton één keer.

Overzicht

Zhou Guanyu: 6 keer uitgevallen

Valtteri Bottas: 6 keer uitgevallen

Carlos Sainz: 6 keer uitgevallen

Alexander Albon: 5 keer uitgevallen

Yuki Tsunoda: 5 keer uitgevallen (waarvan 1 DNS)

Fernando Alonso: 5 keer uitgevallen

Kevin Magnussen: 4 keer uitgevallen

Nicholas Latifi: 4 keer uitgevallen

Charles Leclerc: 3 keer uitgevallen

Sergio Perez: 3 keer uitgevallen

Pierre Gasly: 3 keer uitgevallen

Sebastian Vettel: 3 keer uitgevallen

Lance Stroll: 3 keer uitgevallen

Mick Schumacher: 2 keer uitgevallen (waarvan 1 DNS)

Max Verstappen: 2 keer uitgevallen

Daniel Ricciardo: 2 keer uitgevallen

Esteban Ocon: 2 keer uitgevallen

George Russell: 1 keer uitgevallen

Lando Norris: 1 keer uitgevallen

Lewis Hamilton: 1 keer uitgevallen