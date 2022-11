Lars Leeftink

23 november 2022

Het extra punt dat per race vergeven wordt voor de snelste ronde van de race levert niet per se veel spektakel op, maar toch is elk punt van belang. Een overzicht van alle winnaars van de snelste ronde in 2022.

Het punt voor de snelste ronde tijdens de race werd een paar jaar geleden ingevoerd. Degene met de snelste ronde krijg een punt extra als de desbetreffende coureur tijdens de race in de top 10 weet te finishen. Dus als George Russell bijvoorbeeld de snelste ronde zou noteren, maar elfde wordt tijdens de race, betekent dit geen extra punt voor de Brit. Het zorgt richting het einde voor de race voor wat meer pitstops en coureurs die zo af en toe echt gericht gaan voor dat extra punt.

Verstappen en Leclerc

Max Verstappen heeft in 2022 ook dit klassement op zijn naam geschreven. Na de Grand Prix van Abu Dhabi is de Nederlander blijven steken op vijf keer de snelste raceronde. George Russell staat op vier keer de snelste ronde nadat hij in Brazilië zijn derde op rij veroverde. Het bleek niet genoeg om Verstappen nog bij te halen. Charles Leclerc eindigde op drie keer de snelste ronde, net als Sergio Pérez. Lewis Hamilton en Carlos Sainz hebben er twee in 2022 verzameld. Opvallend is ook dat Lando Norris en Zhou Guanyu in dit klassement terug te vinden zijn. Norris was het snelst tijdens de race in Monaco en Abu Dhabi, terwijl Zhou in Japan het snelst bleek tijdens de race. Bijzonder detail: Leclerc schreef tijdens de eerste drie races van dit seizoen de snelste ronde op zijn naam, maar alle races daarna niet meer.

Teams

Het overzicht leert ook dat er na 22 races vijf verschillende teams zijn met een snelste ronde op hun naam. Red Bull heeft er acht, Ferrari heeft er vijf. Beide teams staan ook hier bovenaan en liggen niet ver uit elkaar. Mercedes heeft er dankzij de recente vorm van Russell zes op zijn naam staan en eindigde dus voor Ferrari, terwijl McLaren er dankzij Norris dus twee heeft en Alfa Romeo dankzij Zhou één keer de snelste ronde noteerde.

Overzicht snelste ronde 2022